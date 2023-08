Eine Brandmeldeanlage am Jung-Stilling-Krankenhaus löst aus.

Einsatz Siegen: Kippe an Klinik weggeschnippt – Feuerwehr rückt an

Siegen. Am Jung-Stilling-Krankenhaus in Siegen flippt ein Unbekannter eine Zigarette auf trockenes Laub. Das ist der Beginn eines teuren Einsatzes.

Rauch aus einem Lüftungsschacht am Jung-Stilling-Krankenhaus in Siegen führte am Montag, 21. August, zu einem Feuerwehreinsatz.

Laut Angaben der Retter hatte eine Brandmeldeanlage an einer Trafoanlage angeschlagen. Kräfte der Berufsfeuerwehr und der Löschgruppe Hammerhütte brachten Löschfahrzeuge und stellten eine Schlauchleitung zur Löschwasserversorgung unter Druck.

Zigarette entzündet trockenes Laub

Nach Erkundung durch die Feuerwehr sowie den Haustechnikern war die Ursache schnell gefunden. Offenbar hatte jemand an den Brückenübergängen zum Gebäude hin geraucht und eine brennende Zigarettenkippe nach unten in einen Lichtschacht geworfen. Die Kippe wiederum entzündete trockenes Laub. Personen kamen nicht zu Schaden.

