Siegen: Kipper rammt Pkw – Riesenstau auf der HTS

Siegen Beim Überholen auf der HTS unweit der Siegener City-Galerie schert ein Laster offenbar zu früh ein – und es kracht.

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw sowie einem Muldenkipper kam es am Dienstagmorgen, 14. Oktober, auf der HTS zwischen der Auffahrt Freudenberger Straße und der Abfahrt zur City-Galerie in Siegen.

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Ein Fahrer war mit seinem Skoda auf der rechten Fahrspur in Fahrtrichtung Siegen unterwegs. Kurz vor der Ausfahrt City-Galerie überholte ihn ein Muldenkipper auf der linken Fahrtspur und scherte in Höhe des rechts fahrenden Pkw auf die rechte Fahrspur. Der Laster kollidierte mit dem Auto. Der Skoda wiederum geriet ins Schleudern und krachte mit dem Heck in die Schutzplanke.

Stau auf der HTS bis hinter Sieghütte

Die Lage war zuerst unklar. Nicht zuletzt wurden auch Rettungswagen und Feuerwehr alarmiert, weil ein anderer Autofahrer die Lage recht dramatisch geschildert habe, so die Polizei. Die Feuerwehr jedoch rückte schnell wieder ab. Die Notfallsanitäter schauten sich das Ehepaar sowie die Kinder an, die auch im Skoda waren, jedoch keine Verletzungen aufwiesen. Wegen der Unfallaufnahme staute sich der Verkehr in Fahrtrichtung Eiserfeld bis hinter die Sieghütte.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland