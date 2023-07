Siegen: Kirchenkreis prämiert Schüler für Religionsarbeiten

Siegen/Kreuztal. Der Kirchenkreis hat dieses Jahr erneut Schülerinnen und Schüler und ihre Facharbeiten ausgezeichnet. Das waren die Besten:

Die Kinder- und Jugendstiftung des Kirchenkreises stellt alljährlich insgesamt 400 Euro zur Verfügung, um in der gymnasialen Oberstufe Arbeiten im Fach „Evangelische Religion“ auszuzeichnen. Unter der Schirmherrschaft des Superintendenten Peter-Thomas Stuberg gehören Jana Nimmermann vom Städtischen Gymnasium Kreuztal und Sarah Schieweck vom Siegener Peter-Paul-Rubens Gymnasium sowie Kirchenkreis-Schulreferent Matthias Elsermann zur Jury. Diese wählte ein Quartett aus und differenzierte nicht weiter, wie der Schulreferent bei der Synodalen Versammlung in Wilgersdorf ausführte: „Jede dieser Arbeiten ist ausgesprochen gelungen. Das machte für uns einen Vergleich sehr schwer. Daher haben wir auf eine Kategorisierung verzichtet und alle vier Arbeiten in gleicher Weise bewertet und honoriert.“

Antonia Bruch vom Siegener Gymnasium am Löhrtor stellte die Bedeutung von Religion im Kindergarten dar, Charlotte Deller vom evangelischen Gymnasium Weidenau befasste sich in ihrer Arbeit mit dem Thema der Lebensmittelverschwendung angesichts von Hunger in Teilen der Welt, Pia Hellinger, ebenfalls evangelisches Gymnasium Weidenau, schaute bei der Lebensmittelverschwendung besonders auf Möglichkeiten der Vermeidung, Bennet Menn vom Städtischen Gymnasium Kreuztal stellte in seiner Betrachtung der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar kommerzielle, wirtschaftliche und politische Interessen den biblisch-christlichen Werten gegenüber.

Die beteiligten Fachlehrinnen und -lehrer waren Pia Peters und Heidrun Wolf-Linde (Evangelisches Gymnasium Weidenau), Alexandra Plessing-Mau (Gymnasium am Löhrtor, Siegen) und Dennis Stemmermann (Städtisches Gymnasium Kreuztal).

