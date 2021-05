Siegen: Klimaaktivisten färben Sieg aus Protest grün

Am Freitag war die Sieg während eines Flashmobs gegen Greenwashing von Unternehmen kurzzeitig grün gefärbt.

Siegen. Aktivisten werfen Unternehmen Greenwashing vor. Während einer Protestaktion wurde die Sieg kurzzeitig grün eingefärbt

Etwa 20 Menschen versammelten sich am Freitagabend in der Siegener Unterstadt zu einem Flashmob, um gegen das sogenannte Greenwashing von Unternehmen zu protestieren. Um die Aktion zu unterstützen, hatten unbekannte Personen die Sieg grün gefärbt.

„Grün, grün, grün, sind alle meine Lügen“ sangen die Teilnehmenden in Anlehnung an ein bekanntes Kinderlied. Die Aktivisten kritisieren mit ihrer Aktion nach Aussage der Siegener Ortsgruppe von Extinction Rebellion den Umgang von Unternehmen mit der Klimakrise und den damit zusammenhängenden Protesten. Manche Unternehmen geben nach Ansicht der Demonstranten aus Marketingzwecken nur vor, nachhaltig zu handeln. Tatsächlich würden CO2-Emissionen und andere umweltschädliche Erzeugnisse jedoch wenig oder gar nicht reduziert. Faule Kompromisse, nicht nachvollziehbare, mehrdeutige oder bedeutungslose Aussagen und Beschönigungen bis hin zu Falschaussagen sorgten dafür, dass Verbraucher, die sich kritisch mit ihrem Konsum auseinandersetzen wollen, den Überblick verlieren, so die Aktivisten.

Für die grüne Färbung der Sieg sei der umweltverträgliche Farbstoff Uranin verantwortlich, heißt es in einer Mitteilung von Extinction Rebellion. Dieser Farbstoff werde beispielsweise auch jährlich am St. Patricks Day verwendet, um den Chicago River einzufärben.

Teilnehmer von grüner Sieg überrascht

Die Teilnehmer des Flashmobs seien von der grünen Sieg selbst überrascht worden. „Ich hoffe die grüne Sieg wird nicht zum Anlass genommen, dass wieder nur über Aktionsformen diskutiert wird, statt über Inhalte,“ sagt Ina Schmidt, Teilnehmerin des Flashmobs. „Greenwashing ist eine reale Gefahr für unsere Gesundheit und unsere Zukunft, ein wenig Uranin nicht. Wir müssen anfangen, diejenigen zu kriminalisieren, die große Umwelt- und Klimaschäden verursachen und aufhören über die Legitimation von Klimaprotesten zu streiten.“ Nach wenigen Minuten war das Spektakel in der Siegener Unterstadt wieder vorbei.

