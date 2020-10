Siegen: Koblenzer Straße nach Unfall kurzzeitig gesperrt

Siegen. Nach einem Unfall ist die Koblenzer Straße vor dem Kreishaus zeitweise in beide Richtungen gesperrt. Zwei Autos stießen ineinander.

Auf der Koblenzer Straße in Siegen ist es am Mittwochmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Nach bisherigem Kenntnisstand haben sich auf Höhe des Kreishauses zwei Autos auf den mittleren Fahrspuren im gegenläufigen Verkehr aus bisher ungeklärten Gründen gestreift.

Bei dem Zusammenstoß riss an einem der Fahrzeuge die Vorderachse ab, die Front des anderen wurde massiv beschädigt. Die beiden Fahrer waren in den Autos eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Sie erlitten Verletzungen. Leichte Verletzungen trugen auch zwei Menschen in einem weiteren Auto davon, das bei dem Zusammenprall ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Die Koblenzer Straße musste kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt werden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.