Unfall Siegen: Kollision in Geisweid – hoher Sachschaden

Geisweid. Auf der Kreuzung Weidenauer Straße/Birlenbacher Straße stoßen zwei Autos zusammen. Die Fahrer bleiben unverletzt.

Verkehrsbehinderungen und ein Sachschaden von mindestens 15.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls auf der Weidenauer Straße in Geisweid.

Am Freitagabend fuhr ein 21-jähriger BMW-Fahrer aus der Stahlwerkstraße und wollte nach links in Richtung Siegen abbiegen. Nach Informationen der Polizei nahm er einem 35-jährigen Fahrer eines VW-Lupo Vorfahrt. Der kam aus der Birlenbacher Straße und wollte geradeaus in die Stahlwerkstraße fahren. Beide Autos prallten auf der Kreuzung zusammen.

Während der Lupo noch fahrbereit war, war an dem BMW nach ersten Einschätzungen der Polizeibeamten die Hinterachse gebrochen. Ein Abschleppwagen musste das nicht mehr fahrbereite Auto abschleppen. Die beiden Fahrer blieben bei dem Unfall unverletzt.

Die Absicherung der Unfallstelle übernahm kurzerhand die Besatzung des Technischen Hilfswerk (THW), die zufällig an der Unfallstelle vorbeigekommen waren.

