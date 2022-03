Siegen: Kommt 4. Gesamtschule? Jetzt wird gekämpft

Siegen. SPD dafür, CDU offen, „Opposition“ sauer. Realschulen und Hauptschule wollen Politik für sich gewinnen.

Der Schulausschuss wird im Mai Beschlüsse fassen – entweder über die Errichtung einer vierten Gesamtschule oder über andere Veränderungen in der Schullandschaft. „Sie kommen nicht um Entscheidungen herum“, sagte Schuldezernent Andree Schmidt dem Gremium am Dienstag. Der Zuschauerraum im Gläsersaal war gut gefüllt, immer mehr Stuhlreihen mussten aufgestellt werden. Die Kollegien der beiden Realschulen und der Hauptschule waren aufgeschreckt.

Ergebnis „aus der Presse“ erfahren

Theresa Pflogsch (Grüne) sprach „im Namen der Oppositionsparteien“ (Grüne, UWG, GfS, FDP, Linke und Volt) und zeigte sich verärgert: Während CDU und SPD im Bild gewesen seien, hätten die anderen Fraktionen erst am Mittwoch „aus der Presse“ erfahren, welche These die Verwaltung vorzutragen gedachte, dass es in Siegen künftig nur noch ein zweigliedriges Schulsystem mit drei Gymnasien und vier Gesamtschulen geben wird. „Wir kritisieren massiv, dass wir von der Information so ausgeschlossen wurden.“ „Da ist was dran“, räumte Joachim Pfeifer (SPD) ein.

Schulen wussten vorher Bescheid

Andree Schmidt räumte ein, dass es eine Woche vor der Sitzung die reguläre Besprechung mit den Schulleitungen gegeben habe, in der er auch das Ergebnis des „Gesamtschul-Prüfauftrags“ skizziert habe. So hätten das auch die Schulaufsichten der betroffenen Schulen gewünscht.

Anmeldezahlen Sechs Kinder sind für die nächste Klasse 5 der Hauptschule Achenbach angemeldet. Die Realschulen haben 73 (Oberes Schloss) und 39 Anmeldungen (Morgenröthe). Ans Löhrtor-Gymnasium wollen 114 Fünftklässler, ans FJM 95, auf die Morgenröthe 86. Damit bekommt das FJM ein Kapazitätsproblem. Ohne eine vierte 5. Klasse werden Absagen fällig.

Dass aus einer solchen Runde Informationen weitergetragen würden, „lässt sich nicht ausschließen“, sagte Schmidt und nahm Bezug auf die Berichterstattung in dieser Zeitung: „Das läuft dann oft über die Medien – wir haben aber auch keine Geheimnisse.“ Im Schulausschuss legte der Dezernent die aktuelle Situation dar: Die Nachfrage nach Gesamtschulplätzen sei „erheblich“, Kinder aus dem Umland „nehmen Siegener Kindern die Plätze weg.“ Die Schulsysteme seien „ungleich ausgelastet“, insgesamt bestehe – bei steigenden Kinderzahlen – Schulraummangel. „Wir müssen endlich mal den Durchbruch schaffen.“

„Politik muss das Heft in die Hand nehmen“

Holger Engelbert, Leiter der Realschule Auf der Morgenröthe, warnte vor „Schnellschüssen“. „Es ist wichtig, dass wir miteinander ins Gespräch kommen“, sagte Christoph Henrichs, Leiter der Achenbacher Hauptschule. „Mich haben Sie nicht überzeugt“, erwiderte Angelika Flohren (SPD) auf die Plädoyers der beiden Schulleiter – anders als Peter Stahl (CDU): Die Frage, ob für eine vierte Gesamtschule drei andere Schulen aufgegeben werden sollen, sei für seine Fraktion nicht beantwortet: „Wir werden uns jetzt mit den Schulen unterhalten.“ Kevin Lee Hörnberger (FDP) zeigte wenig Neigung, dem von der Verwaltung nahegelegten Kurs zu folgen: „Jetzt muss mal wieder die Politik das Heft in die Hand nehmen.“

