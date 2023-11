Siegen: Kontrolle verloren – Auto gerät in den Gegenverkehr

Weidenau. Eine 27-Jährige verliert auf der HTS in Weidenau die Kontrolle über ihren Wagen. Folge: Zwei verletzte Frauen und zwei Autos mit Totalschaden.

Zwei Verletzte und zwei total beschädigte Autos sind die Bilanz eines schweren Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag kurz vor Mittag auf dem HTS-Zubringer Richtung Siegen im Ausfahrtbereich zur B 62 ereignete.

Eine 27-Jährige war mit ihrem Renault Twingo von Geisweid aus unterwegs und bog in Weidenau nach Dreis-Tiefenbach ab. Hierbei muss sie aus noch ungeklärten Gründen mit ihrem Wagen ins Rutschen gekommen sein. Dieser schoss über die Gegenfahrbahn, krachte mit voller Wucht in den VW Golf einer 63-jährigen Frau aus Olpe und landete anschließend in der Schutzplanke. Erst dadurch wurde das Auto gestoppt. Die beiden Frauen wurden verletzt mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Wegen auslaufender Betriebsstoffe an dem Twingo rückte die Feuerwehr Weidenau an, die Bindemittel ausstreute, die Unfallstelle absicherte und die Batterien an den Fahrzeugen abklemmte.

