Kriminalität Siegen: Krawall am Bahnhof – 18-Jähriger sticht brutal zu

Siegen Am Siegener ZOB gehen Jugendliche und Heranwachsende aufeinander los, ein 17-Jähriger wird mit Messer attackiert. Die Polizei rückt an.

Eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen und Heranwachsenden am Siegener ZOB ist am Mittwoch, 6. Dezember, eskaliert. Wie die Polizei am Montag, 11. Dezember, mitteilt, wurde ein 17-Jähriger mit einem Messer verletzt.

Gegen kurz nach 21 Uhr wurden die Beamten zu einem vermeintlichen Raub an den Busbahnhof gerufen. Die Täter sollten bereits flüchtig sein. Mehrere Personen hätten sich vor Ort geschlagen. Als die Polizisten am Einsatzort eintrafen, stießen sie auf einen 17-Jährigen mit Stichverletzungen. Da das Mobiltelefon des Opfers zunächst nicht auffindbar war, konnte ein Raubdelikt nicht ausgeschlossen werden. Zudem war einer der Beteiligten in die Scheibe eines Imbisses geflogen.

Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung wurden in Tatortnähe zwei 16-Jährige und ein 18-Jähriger angetroffen werden. Die Einsatzkräfte nahmen alle drei Personen vorläufig fest. Die Ermittlungen ergaben, dass der 17-Jährige sein Handy verloren haben dürfte und dass es nicht von den drei Tatverdächtigen entwendet worden war. Zudem ergaben die Ermittlungen, dass Täter und Opfer sich untereinander kannten.

Polizei Siegen: 17-Jähriger nicht in Lebensgefahr

Der Auseinandersetzung ging offenbar ein Streit voraus, der am ZOB eskalierte. Die Messerverletzungen wurden nach bisherigem Kenntnisstand durch den 18-Jährigen verursacht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden die drei Tatverdächtigen entlassen. Der 17-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo die Verletzungen medizinisch versorgt wurden. Es bestand zu keinem Zeitpunkt Lebensgefahr.

