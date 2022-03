Siegen: Kreis bereitet sich auf Flüchtlinge aus Ukraine vor

Siegen-Wittgenstein. Der Kreis Siegen-Wittgenstein bereitet sich auf Flüchtlinge aus der Ukraine vor. Es geht um schnelle und umfassende Hilfe und Information.

Die Kreisverwaltung bereitet sich auf die Ankunft von Flüchtlingen aus der Ukraine vor. Unter Leitung von Thiemo Rosenthal, Dezernent für Gesundheit, Sicherheit und Bevölkerungsschutz, ist jetzt erstmals ein Arbeitskreis zusammengekommen, um anstehende Fragen zu erörtern, wie einer Mitteilung zu entnehmen ist. Teilgenommen haben unter anderem Vertreter des Schul- und des Jugendamts, des Kommunalen Integrationszentrums (KI), der Ausländerbehörde und des Jobcenters.

Thiemo Rosenthal berichtete, dass erste Städte und Gemeinden die Ankunft einer kleinen Zahl von Geflüchteten registrieren. Es handelt sich in aller Regel um Frauen und Kinder, die familiäre beziehungsweise private Kontakte in die Region haben. In diesem Zusammenhang haben sich auch einzelne Stadt- und Gemeindeverwaltungen mit konkreten Fragen an den Kreis gewandt. Sobald der Kreisverwaltung die entsprechenden Informationen vorliegen, werde sie diese an die Kommunen weiterleiten, heißt es weiter.

Siegen: Kreis will sich um Flüchtlinge aus der Ukraine kümmern

Für viele Fragen, etwa zu einem möglichen Aufenthaltsstatus oder zu Arbeitserlaubnissen für Geflüchtete aus der Ukraine, rechnet die Kreisverwaltung in den kommenden Tagen mit verbindlichen Regelungen auf EU- und Bundesebene. Sollten Betreuungsmöglichkeiten für Kinder benötigt werden, werde das Kreisjugendamt „auf jeden Fall entsprechende Angebote zur Verfügung stellen beziehungsweise schaffen“. Auch die Frage nach Schulplätzen für schulpflichtige Kinder werde relevant werden. Hier werde das KI zu gegebener Zeit unterstützen und beraten.

„2014/2015 haben der Kreis und die Städte und Gemeinden die Herausforderung des Zuzuges einer großen Zahl von Schutzsuchenden hervorragend gemeistert“, sagt Landrat Andreas Müller. „Ich bin überzeugt, dass wir das auch für die Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine flüchten, hinbekommen werden.“ Gleichzeitig bedankt er sich für die große Hilfsbereitschaft aus der Bevölkerung, die schon jetzt spürbar und sichtbar ist.

Siegen: Flüchtlinge aus der Ukraine – Kreis richtet Seite mit Hilfsangeboten ein

„Auch bei uns, bei der Kreisverwaltung, gehen immer wieder Hilfsangebote aus der Bevölkerung ein“, ergänzt Thiemo Rosenthal. Vor diesem Hintergrund hat der Arbeitskreis angeregt, eine Internetseite einzurichten: Unterwww.siegen-wittgenstein.de/ukrainesollen regionale und überregionale Informationen gebündelt werden, etwa Links zu relevanten Internetangeboten.

