Siegen, Kreis, DGB: Anti-Rassismus-Schild an Siegerlandhalle

Steffen Mues, Ingo Degenhardt und Andreas Müller (von links) bringen das Schild an der Siegerlandhalle an

Siegen. „Respekt! Kein Platz für Rassismus“ – nun auch Schild an der Siegerlandhalle. Steffen Mues: „Verdeutlicht Geist, der im Gebäude herrscht“

Ein eindeutiges Zeichen gegen Rassismus und Diskriminierung setzten am Mittwoch, 12. Mai, Siegens Bürgermeister Steffen Mues, Landrat Andreas Müller und Ingo Degenhardt, Vorsitzender des DGB-Kreisverbandes Siegen-Wittgenstein. Gemeinsam brachten sie das Schild mit der Aufschrift „Respekt! Kein Platz für Rassismus“ am Großen Saal der Siegerlandhalle an.

„Siegen steht für Weltoffenheit und Toleranz – und gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus!“, sagte Steffen Mues. Auch im Rathaus Siegen ist ein Schild der Initiative zu finden, im Bereich des Bürgerbüros. „Überzeugungen zu haben, ist gut, aber sie müssen vor allem sichtbar werden, um Wirkung zu entfalten. Wie ein Namensschild an der Tür verdeutlicht die „Respekt!“-Tafel den Geist, der in dem Gebäude herrscht, zeigt, wofür wir stehen – und was wir von denen erwarten, die in dem Gebäude ein- und ausgehen.“

Landrat: Extremismus und Ausgrenzung haben in Siegen-Wittgenstein keinen Platz

Landrat Andreas Müller sagt: „Siegen-Wittgenstein ist bunt: Extremismus und Ausgrenzungen jeglicher Art haben bei uns keinen Platz. Diese Botschaft tragen wir unter anderem mit diesem Schild auch ganz plakativ und bewusst nach außen und ich wünsche mir, dass uns zahlreiche Menschen im Kreis dabei unterstützen. Wir alle sollten immer wieder für Vielfalt und Toleranz eintreten.“

Ingo Degenhardt ergänzt: „Mit diesem Schild setzen wir ein deutliches Zeichen gegen Rassismus in unserer Gesellschaft. Respekt ist ein Wort das jeder versteht und die Voraussetzung für ein faires, solidarisches und tolerantes Miteinander, in Betrieben, Verwaltungen, in der Gesellschaft und natürlich auch in einer Kultur- und Tagungsstätte wie unserer Siegerlandhalle. Dieses Schild ist mehr als nur ein Markenzeichen, es steht für eine Haltung.“

Die bundesweite Initiative „Respekt! Kein Platz für Rassismus“ hat als Markenzeichen das Blechschild. Sie gibt es bereits seit 2006. Seit dieser Zeit ist das Schild an ungezählten Rathäusern, Unternehmen, Schulen, Sportstätten und weiteren Einrichtungen in Deutschland angebracht worden. Mehr Infos zur Initiative online: www.respekt.tv.

