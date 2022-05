Siegen: Kreis schafft neuen Blitzer an – „Raser ausbremsen“

Das neue gerät soll an „Beschwerdestellen“ in Siegen-Wittgenstein aufgestellt werden. (Symbolbild)

Siegen. Die neue Anlage, verspricht der Kreis Siegen-Wittgenstein, kann in beide Fahrtrichtungen gleichzeitig blitzen. In Kürze soll es losgehen.

Der Kreis Siegen-Wittgenstein nimmt einen mobilen Blitzer in Betrieb. Die semistationäre Anlage kann laut Angaben der Verwaltung in beide Fahrtrichtungen gleichzeitig Geschwindigkeiten messen und muss auch nicht parallel zur Fahrbahn aufgestellt werden, weil ihr Kopf drehbar ist.

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Im Jahr 2020 habe der Kreis bereits eine solche Anlage getestet. Ergebnis: Sie arbeite effektiver als eine Messanlage in einem Fahrzeug oder ein stationärer „Blitzer“. Das Gerät soll an sogenannten Beschwerdestellen eingesetzt werden, also an Orten, an denen aufgrund von Hinweisen aus der Bevölkerung Messungen verdeckt oder auch mit dem Radarwagen durchgeführt und festgestellt wurde, dass das Geschwindigkeitsniveau zu hoch ist.

Kreis Siegen-Wittgenstein: Los geht es am 25. Mai

Die neue Anlage könne flexibel an unterschiedlichen Standorten eingesetzt werden. Dieser werde gewechselt, wenn die Akkus geladen werden müssten. Wann das nötig ist, hänge davon ab, wie viele Geschwindigkeitsverstöße in dem Zeitraum registriert würden. Die neue semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage wird voraussichtlich am Mittwoch, 25. Mai, in Betrieb genommen. Der neue Blitzer soll „Raser ausbremsen und Verkehrssicherheit erhöhen“, heißt es dazu in einer Mitteilung.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Solch ein Modell schafft der Kreis Siegen-Wittgenstein an. Foto: Kreis

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland