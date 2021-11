Duale Ausbildung Siegen: Kreis will Ausbildung zum Makler am Berufskolleg

Siegen. Das Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung soll künftig Immobilienkaufleute ausbilden. Der Kreis möchte damit eine Lücke vor Ort schließen.

Das Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung soll künftig im Rahmen einer dualen Ausbildung den neuen Bildungsgang „Immobilienkauffrau/Immobilienkaufmann“ anbieten. Das schlägt die Kreisverwaltung vor. Der Schulausschuss des Kreises berät das Thema am Dienstag, 7. Dezember, erstmals.

Landrat Andreas Müller sieht einen großen Bedarf für solch ein Angebot: „Neben den zahlreichen Banken und Bausparkassen mit eigener Immobilienabteilung im Kreis Siegen-Wittgenstein gibt es allein zwölf genossenschaftliche oder ehemals genossenschaftlich aufgestellte Unternehmen der Wohnungswirtschaft“, so der Landrat. Zudem gebe es zahlreiche größere und kleinere private Wohnungsunternehmen.

Siegen und Umland: Makler-Azubis müssen bisher nach Köln oder Bochum pendeln

„Nach einer ersten Kontaktaufnahme zeigten fast alle Unternehmen Interesse an einer standortnahen Ausbildungsmöglichkeit für angehende Immobilienkaufleute.“ Auch aus strategischen Gründen sei der Bildungsgang sinnvoll: „Im Bereich der Dienstleistungsberufe haben wir noch Entwicklungspotenziale. Die sollten wir nutzen – unter anderem mit entsprechenden wohnortnahen Ausbildungsangeboten.“

Umfrage läuft Das Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung befragt derzeit alle 42 regionalen Ausbildungsstätten in diesem Berufsfeld, so die Verwaltung. Sollte das Interesse groß genug sein, soll das Genehmigungsverfahren zur Einrichtung des neuen Bildungsgangs weitergeführt werden. Am Ende muss die Bezirksregierung Arnsberg der Einrichtung zustimmen. Der Bildungsgang soll dann erstmals mit Beginn des Schuljahres 2023/2024 angeboten werden.

Derzeit haben die regionalen Immobilienunternehmen für die schulische Ausbildung ihrer Azubis die Wahl zwischen dem Europäischen Bildungszentrum der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Bochum sowie dem Berufskolleg an der Lindenstraße in Köln. Beides bedeutet für Schülerinnen und Schüler aus Siegen-Wittgenstein lange Anfahrtswege und -zeiten. Das macht es den Unternehmen in der Region schwer, junge Menschen zu finden, die diesen Beruf erlernen wollen. „Mit einer standortnahen Ausbildungsmöglichkeit erwarten wir den Abschluss neuer Ausbildungsverhältnisse in diesen Bereichen bei uns in der Region“, so Andreas Müller weiter.

Siegen: Arbeitsagentur und IHK begrüßen Vorstoß für neuen Ausbildungsgang

Auch die Agentur für Arbeit in Siegen befürwortet die Einrichtung einer Fachklasse für Immobilienkaufleute und bestätigt, dass dieses Berufsbild in der Region bisher unterrepräsentiert sei. Zudem werde der Berufswunsch immer wieder in Beratungsgesprächen der Berufsberatung nachgefragt, scheitere jedoch oft an den Pendelstrecken zu den Berufsschulen im Rheinland oder im Ruhrgebiet.

Mit der Etablierung eines neuen schulischen Angebots biete sich in Siegen-Wittgenstein das Potenzial für eine Steigerung der Ausbildungsplätze in diesem Bereich, hofft die Kreisverwaltung – eine Einschätzung, die auch die Industrie- und Handelskammer teilt. Eine ortsnahe Beschulung könne Ansporn für Unternehmen sein, in diesem Beruf neu oder vermehrt auszubilden, so die IHK.

