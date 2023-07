Siegen: Kreishandwerkerschaft tauscht Führungsspitze aus

Siegen. Eine Doppelspitze tritt an die Stelle von Geschäftsführer Stefan Simon, der erst vor zwei Jahren ins Amt gekommen war.

Die Kreishandwerkerschaft Westfalen-Süd stellt ihre Geschäftsführung neu auf. Die Delegierten der 20 Mitgliedsinnungen wählten im Haus der Siegerländer Wirtschaft in Siegen Harald Görnig zum Hauptgeschäftsführer und Matthias Rink zum Geschäftsführer. Beide haben ihre neuen Aufgaben bereits zum 1. Juli 2023 aufgenommen.

Harald Görnig: Erstmals steht ein Handwerksmeister an der Spitze

Es war der bedeutendste Tagesordnungspunkt auf der Delegiertenversammlung der Kreishandwerkerschaft Westfalen-Süd: Die Wahl der neuen Geschäftsführung. Nachdem Stefan Simon aus persönlichen Gründen das Amt des Geschäftsführers niedergelegt hatte, wählten die Delegierten Schlossermeister Harald Görnig zum neuen Hauptgeschäftsführer und Diplom-Kaufmann Matthias Rink zum Geschäftsführer. Damit steht erstmalig ein Handwerksmeister an der Spitze der Kreishandhandwerkerschaft.

Der stellvertretende Kreishandwerksmeister Karl-Friedrich Bublitz (li.) gratuliert dem neuen Geschäftsführungsteam der Kreishandwerkerschaft Westfalen-Süd: Hauptgeschäftsführer Harald Görnig (Mitte) und Geschäftsführer Matthias Rink (re.). Foto: Rebecca Dalhoff

Harald Görnig legte 1998 seine Meisterprüfung ab und ist seitdem mit seiner eigenen Schlosserei selbstständig. Seit 2010 ist der Betrieb mit rund 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Siegen-Seelbach ansässig. Der 53-jährige Schlossermeister wohnt mit seiner Frau und seinen drei Kindern in Kreuztal. Seit fünf Jahren engagiert er sich als Obermeister der Metalltechnik-Innung Westfalen-Süd für sein Gewerk. Gemeinsam mit Kreishandwerksmeister Frank Clemens ist er außerdem aktuell Geschäftsführer der Handwerkerhaus GmbH.

Matthias Rink wird Geschäftsführer

Das Geschäftsführungsduo wird komplettiert von Matthias Rink. Der 59-Jährige ist verheiratet, Vater von drei Kindern und wohnt in Wilnsdorf. Nach einer Ausbildung zum Bürokaufmann und dem anschließenden Fachabitur, studierte Matthias Rink Betriebswirtschaftslehre an der Universität Siegen. Der 59-Jährige war unter anderem bei einem Einkaufsverband für Dachbaustoffe, einem regionalen Fertighaushersteller sowie mehrere Jahre im CJD Olpe tätig, bevor er im Jahr 2011 zur Kreishandwerkerschaft Westfalen-Süd wechselte und die Leitung der Olper Geschäftsstelle übernahm. Zum 1.1.2022 wurde Rink zum stellvertretenden Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Westfalen-Süd ernannt. Als Geschäftsführer verantwortet er auch in Zukunft weiterhin die Leitung der KH-Geschäftsstelle in Olpe und betreut einen Teil der 20 Mitgliedsinnungen. Zudem vertritt er die Kreishandwerkerschaft und die Interessen des heimischen Handwerks in vielen regionalen und überregionalen Gremien und widmet sich außerdem dem Thema Nachwuchsgewinnung und Fachkräftesicherung.

Der stellvertretende Kreishandwerksmeister Karl-Friedrich Bublitz gratulierte dem neuen Geschäftsführungsteam zu seiner Wahl und wünschte sich eine gute und erfolgreiche Zusammenarbeit von Haupt- und Ehrenamt. Die beiden neuen Geschäftsführer betonten in einem Statement im Anschluss an ihre Wahl, dass unter den aktuellen Herausforderungen, denen sich das Handwerk insgesamt, aber auch in unserer Region gegenüber sieht, eine Doppelspitze die folgerichtige und sinnvolle Lösung für die Kreishandwerkerschaft ist. Demographischer Wandel, die Folgen der Corona-Pandemie, Fachkräftemangel, Materialknappheit, Preissteigerungen, immer weiter zunehmende Bürokratisierung und vieles mehr; alles Themen, die das heimische Handwerk bewältigen muss.

Umzug der Hauptgeschäftsstelle in Siegen wird Thema

Außerdem steht mittelfristig auch der Umzug der Hauptgeschäftsstelle in Siegen an, da die Universität das Areal am Löhrtor für ihr Projekt „Uni kommt in die Stadt“ erwerben möchte. Viele Aufgaben also, die angepackt und erledigt werden müssen. Harald Görnig und Matthias Rink freuen sich auf die neue Aufgabe und die gute Zusammenarbeit im Team der Kreishandwerkerschaft und mit deren Innungen und Mitgliedsbetrieben.

