Siegen/Kreuztal: Autokorso stoppt auf HTS – Waffe abgefeuert

Siegen/Kreuztal. Ein Autokorso stoppt den Verkehr auf der HTS zwischen Kreuztal und Siegen. Dann wird geschossen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Ein Autokorso soll am Samstag, 25. September, den Verkehr auf der HTS in Kreuztal gestoppt haben. Aus einem BMW heraus soll dann eine Waffe abgefeuert worden sein, teilt die Polizei am Montag mit.

Die Beamten beziehen sich auf die Schilderungen eines Hinweisgebers, der gegen 12.55 Uhr ebenfalls auf der HTS von Kreuztal Richtung Siegen fuhr. Demnach seien die Fahrzeuge mit roten Fahnen ausgestattet gewesen. Einige Wagen hätten zudem Kennzeichen aus der Schweiz gehabt.

Kriminalkommissariat Kreuztal ermittelt

An der Anschlussstelle Kreuztal soll durch es den Korso kurzfristig zu Stauungen bis hin zum Stillstand gekommen sein. Aus einem weißen BMW Cabrio, das zum Korso gehörte, soll eine Waffe abgefeuert worden sein. Es habe sich möglicherweise um eine Schreckschusspistole gehandelt. Der Schütze mit roter Kappe soll in Richtung des Hinweisgebers gezielt haben.

Das Verkehrskommissariat Kreuztal hat die Ermittlungen aufgenommen. Da bislang zu diesem Vorfall nur die Hinweise des Melders vorliegen und keine weiteren Meldungseingänge erfolgten, bittet die Polizei um Hinweise.

Die Beamten sind unter 02732/909-0 zu erreichen.

