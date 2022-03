Siegen/Kreuztal: BMW-Fahrer nötigt und verursacht Unfall

Die Polizei in Siegen ermittelt und bittet um Hinweise. (Symbolbild)

Siegen/Kreuztal. Von Kreuztal nach Siegen fährt ein BMW-Fahrer immer wieder dicht auf und bremst andere Autos aus – bis es in Geisweid kracht.

Durch dichtes Auffahren und Ausbremsen soll ein 39-jähriger BMW-Fahrer einen Verkehrsunfall auf der HTS auf seinem Weg von Kreuztal nach Siegen verursacht haben.

Wie die Polizei mitteilt, war der Mann am Sonntag, 6. April, gegen 15.20 Uhr mit seinem Wagen von der A 4 kommend über Kreuztal in Richtung Siegen auf der HTS unterwegs, wie auch ein 25-Jähriger und ein 28-jähriger Pkw-Fahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 39-jährige BMW-Fahrer in Höhe der Anschlussstelle Kreuztal dicht auf das Auto des 28-Jährigen auf. Alle drei Fahrzeuge waren zu diesem Zeitpunkt auf dem linken Fahrstreifen unterwegs.

Polizei Siegen: BMW-Fahrer bremst stark ab

Nachdem der 25-Jährige auf den rechten Fahrstreifen wechselte, überholte der 28-Jährige diesen und wechselte dann ebenfalls auf den rechten Fahrstreifen. Der BMW-Fahrer soll beide unweit der Anschlussstelle Buschhütten überholt haben und anschließend dicht vor dem Wagen des 28-Jährigen eingeschert sein. Dann hat er stark abgebremst, so die Polizei. Der 28-Jährige PKW-Fahrer hat dann einen Auffahrunfall nur noch durch schnelles Reagieren und starkes Bremsen verhindern können.

Kurz vor der Ausfahrt Geisweid traf der BMW-Fahrer auf einen 52-jährigen Toyota-Fahrer. Auf den japanischen Wagen soll er auf dem linken Fahrstreifen wiederum dicht aufgefahren sein, um dann auf den rechten Fahrstreifen zu wechseln und vor dem Toyota scharf eingeschert zu sein. Auch diesen bremste er nach bisherigem Ermittlungsstand aus. Dem 52-Jährigen gelang es nicht rechtzeitig zu bremsen. Die Autos kollidierten leicht. Niemand wurde verletzt, die Fahrzeuge blieben laut Polizei fahrbereit. Es entstand nur ein geringer Fahrzeugschaden.

Polizei Siegen ermittelt wegen Nötigung

Gegen den 39-jährigen BMW-Fahrer wird nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Nötigung ermittelt. Das Siegener Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter 0271/7099-0 zu melden.

