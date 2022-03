Siegen/Kreuztal: Kita-Beschäftigte einen Tag im Warnstreik

Die kommunalen Beschäftigten der Kitas, der sozialen Dienste und der Behindertenhilfe in Siegen und Kreuztal sind zu einem ersten ganztägigen Warnstreik am Dienstag in der Weidenauer Bismarckhalle aufgerufen.

Weidenau. Warnstreik: Beschäftigte der kommunalen Kitas in Siegen und Kreuztal legen am Dienstag die Arbeit nieder. Das sind ihre Forderungen.

„Das wird ein frischer Frühling“ sagte Verdi-Gewerkschaftssekretär Michael Schnippering am Dienstagmorgen in der Bismarckhalle und eröffnete den Warnstreik, an dem sich kommunale Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst und Auszubildende in der Heilerziehungspflege aus Siegen und Kreuztal beteiligten.

Die erste Verhandlungsrunde zwischen Verdi und der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) für den Sozial- und Erziehungsdienst ist Ende Februar ergebnislos verlaufen. „Leider sehen die Arbeitgeber bisher keine Notwendigkeit für eine Entlastung des Personals in den Kitas und auch nicht für eine bessere Eingruppierung“, heißt es seitens der Gewerkschaft.

Brisante Situation in Siegen und Kreuztal

Damit hätten die Arbeitgeber die aktuelle brisante Situation in den Einrichtungen nicht ernst genommen. „Nach zwei Jahren besonderer Herausforderungen durch die Pandemie fühlen sie sich im Regen stehen gelassen. Das hat zu großem Unmut geführt“, so Michael Schnippering weiter.

Verdi hatte die kommunalen Beschäftigten der Kitas, der sozialen Dienste und der Behindertenhilfe in Siegen und Kreuztal zu einem ersten ganztägigen Warnstreik am Dienstag in der Bismarckhalle aufgerufen. Pro Kita-Einrichtung fehlten derzeit durchschnittlich drei Kollegen oder Kolleginnen. Das gehe aus dem Kita-Personalcheck hervor, den Verdi 2021 im Rahmen einer bundesweiten Umfrage durchgeführt hat. Fast 94 Prozent der Beschäftigten in den Kitas seien Frauen.

Verdi fordert Gleichstellung

Es sei besonders wichtig, im öffentlichen Dienst endlich eine Gleichstellung der sozialen Berufe mit den männerdominierten Berufen zu erreichen. Es sei nicht nachvollziehbar, dass beispielsweise Sozialarbeiterinnen weniger verdienten als Ingenieure, bei gleichwertigem Studienabschluss.

