Siegen: Kribbeln und Brennen im Fuß? Das kann der Grund sein

Siegen-Wittgenstein. Rund 27.500 Menschen leiden nach Angaben der AOK Nordwest allein im Kreis Siegen-Wittgenstein an Diabetes Typ 2. „Das diabetische Fußsyndrom ist eine der gefürchtetsten Komplikationen des Diabetes mellitus“, heißt es nun dazu in einer Mitteilung der Krankenkasse. Ein überaus wichtiger Punkt dabei: „Die fachgerechte Beobachtung und Behandlung der Füße von Diabetes-Patientinnen und -Patienten können schwerwiegende Schäden wie das diabetische Fußsyndrom und damit letztlich auch das Risiko von Fuß- oder Unterschenkelamputationen reduzieren.“

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

In Westfalen-Lippe seien im Jahr 2021 auf je 1000 aller gesetzlich Versicherten 201 podologische Behandlungen entfallen. Das gehe aus dem aktuellen Heilmittelberichts des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO) hervor. Diabetes gehört danach zur zweithäufigsten Diagnosegruppe, die eine Verordnung von Heilmitteln bei AOK-Versicherten über 60 Jahre begründet. Während in den vergangenen Jahren die Rate der AOK-Versicherten mit Diabetes mellitus, die podologisch versorgt wurden, gestiegen sei, sei die Amputationsrate gesunken. „Dies dürfte nicht zuletzt auch ein Erfolg der strukturierten Behandlung in den Disease-Management-Programmen für Menschen mit Diabetes sein, in denen regelmäßige ärztliche Kontrollen der Füße und bei Bedarf podologische Verordnungen vorgesehen sind“, sagt die stellvertretende Serviceregionsleiterin Claudia Büdenbender.

Siegen: Viele Diabetes-Patienten bemerken Schäden an den Füßen zu spät

Ein erhöhter Blutzuckerspiegel erhöht das Risiko, dass Nerven und Blutgefäße geschädigt werden. In der Folge kann es – oft zunächst unbemerkt – zu Haut- und Nagelveränderungen kommen, so dass sich kleinste Verletzungen infizieren können. Erste Anzeichen sind Taubheitsgefühle, Kribbeln, Brennen und Stechen, beginnend an den Zehen. Bei schlecht eingestelltem Diabetes ist die Durchblutung des Beines und des Fußes gestört. Nervenstränge können absterben. „Verletzungen, Kälte- und Hitzeschäden an ihren Füßen spüren die Betroffenen oft viel zu spät“, merkt die Versicherung an. Unbemerkt könnten sich innerhalb kürzester Zeit Geschwüre und offene Wunden entwickeln, die schlecht heilen. Fortgeschrittene Komplikationen können eine Amputation oder Teilamputation von Fuß oder Unterschenkel notwendig machen.

+++ Passend zum Thema: Siegen: Oft vernachlässigt – Tipps für gesunde Füße+++

„Das Disease-Management-Programm Diabetes ist ein strukturiertes Behandlungsprogramm für chronisch kranke Patientinnen und Patienten, das eine kontinuierliche ärztliche Behandlung und regelmäßige Kontrolluntersuchungen sicherstellt“, heißt es weiter. Dazu gehören auch die regelmäßige ärztliche Kontrolle der Füße und bei Bedarf podologische Verordnungen. Außerdem werden Begleiterkrankungen berücksichtigt und bei Bedarf Schulungsmaßnahmen durchgeführt. Darüber hinaus helfe „der Online-Coach Diabetes der AOK NordWest Betroffenen, ihre Krankheit noch besser zu verstehen und die oft notwendigen Lebensstiländerungen anzugehen“. Zu finden ist er online unter www.aok.de/online-coach-diabetes.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland