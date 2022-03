Zahlreiche Kolleginnen, Kollegen und Wegbegleiter verabschieden Pfarrer Martin Eerenstein (vordere Reihe, Vierter von links) in den Ruhestand.

Martin Eerenstein Siegen: Krieg in Ukraine überschattet Abschiedsgottesdienst

Weidenau. Martin Eerenstein geht als Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Weideneu in den Ruhestand. Beim Festgottesdienst ist auch der Krieg Thema.

Mit einem Festgottesdienst ist Pfarrer Martin Eerenstein in der Haardter Kirche in den Ruhestand verabschiedet worden. 32 Jahre lang war er Pastor der Evangelischen Kirchengemeinde Weidenau. Seine Dienstzeit sei mit vielen Veränderungen in der Gemeinde gespickt gewesen, sagte Superintendent Peter-Thomas Stuberg. Wichtig sei dem 63-Jährigen dabei immer gewesen, die essentielle, lebensverändernde Dimension des Glaubens zu betonen. „Sie wissen: Glauben ist nicht nur ein Lifestyle, sondern heißt Nachfolge, aus Komfortzonen hinaus“, sagte Peter-Thomas Stuberg.

Überschattet wurde die Abschiedsfeier von den Nachrichten über den Krieg in der Ukraine. Mit einer Schweigeminute gedachten die Gottesdienstbesucherinnen und -besucher der Menschen in der Ukraine, aber auch in Russland, die unter dem russischen Angriff leiden. Dass im Anschluss das Lied „Jauchzet, alle Lande, Gott zu Ehren“ erklang, sei nur ein scheinbarer Widerspruch gewesen, wie Martin Eerenstein erklärte: „Auch in schwierigen Situationen hat die Christenheit immer solche Lieder gesungen.“

Siegen: Pfarrer Martin Eerenstein trat 1990 seine Stelle in Weidenau an

Martin Eerenstein, gebürtig aus Bochum, hat in Bochum, Göttingen, Edinburgh und Heidelberg Theologie studiert, bevor der für sein Vikariat in der Christuskirchengemeinde nach Siegen kam. Nach ihrer ersten Pfarrstelle in Hemer im Sauerland wechselten Martin Eerenstein und seine Frau Susanne 1990 nach Weidenau.

In seiner Predigt warf er Schlaglichter auf seinen Dienst in der Gemeinde: die Tansania-Partnerschaftsarbeit, das Knüpfen von ökumenischen und interreligiösen Kontakten, den Aufbau einer engagierten Familien- und Öffentlichkeitsarbeit und die Flüchtlingshilfe. Ihm sei immer wichtig gewesen, die 90 Prozent der Kirchenmitglieder im Blick zu haben, die nicht sonntags in den Gottesdienst kämen, das kirchliche Leben aber durch ihre Kirchensteuer ermöglichten, betonte Martin Eerenstein. „Diese Menschen mit dem Gemeindebrief und der Homepage zu erreichen – das war mir wichtig.“

Siegen: Pfarrer Martin Eerenstein veröffentlicht Buch über die Haardter Kirche

Er habe aber auch die Realitäten einer schrumpfenden Kirche organisieren müssen: In seiner Amtszeit wurden Pfarrstellen abgebaut, acht Gebäude verkauft und Gemeindebezirke neu zugeschnitten. Bei all dem habe er immer wieder „Winke Gottes“ gespürt, sagte der Pastor: keine klaren Befehle, sondern eher sachte Fingerzeige in die richtige Richtung. „Diese Winke Gottes gibt es noch heute“, zeigte er sich überzeugt und ermutigte die Gemeinde, darauf zu hören.

Stelle wird aufgeteilt Martin Eerensteins Stellenanteile werden künftig auf die beiden verbleibenden Weidenauer Pfarrer, Martin Hellweg und Karin Antensteiner, aufgeteilt. Der Abschiedsgottesdienst wurde musikalisch vom Gospelchor „Reach Out“ und dem CVJM-Posaunenchor Weidenau mitgestaltet.

Peter-Thomas Stuberg entpflichtete den Pfarrer von seinem Dienst und dankte ihm für sein langjähriges Wirken. „Die Kirchengemeinde ist Ihnen ans Herz gewachsen – besonders die Haardter Kirche“, sagte der leitende Theologe des Evangelischen Kirchenkreises und verwies auf das Buch über das Gotteshaus, das Martin Eerenstein jüngst veröffentlicht hat. Der Superintendent würdigte seine Leidenschaft zum Predigen, seine engagierte Öffentlichkeitsarbeit, seine Bereitschaft zur schnellen und flexiblen Unterstützung, wo Hilfe Not tat, und seine Einbringungen auf zahlreichen Kreissynoden: „Sie waren eine kritische Stimme, die wichtig war.“

Weidenau: Kirchengemeinde bildet Shanty-Chor zum Abschied von Martin Eerenstein

Der anschließende Empfang in der Haardter Kirche verdeutlichte, wie bedeutsam für Martin Eerenstein die Ökumene war. Zahlreiche Weggefährten würdigten seinen Dienst und gaben ihm gute Wünsche mit auf den Weg: Grußworte hielten unter anderem Pfarrerin Almuth Schwichow von der Evangelisch-Reformierten Kirchengemeinde Klafeld, Dechant Karl-Hans Köhle von der katholischen Pfarrei Heilige Familie, Pastor Paul-Gerhard Knöppel von der Freien evangelischen Gemeinde Siegen-Weidenau und Pastorin Angela Klinge von der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Siegen-Weidenau.

Und eine weitere Leidenschaft Martin Eerensteins prägte den Empfang: Gemeindeglieder und seine Pfarrkollegen hatten eigens einen Shanty-Chor gebildet und verabschiedeten den passionierten Segler stimmungsvoll mit Seemannsliedern.

