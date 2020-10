Siegen: Kulturhaus Lyz geht in Runde zwei der Spielzeit

Der Machatschek hat nicht nur einen ausgefeilten Sinn für lässigen Style. Er kennt sich auch „im Grenzland zwischen Literatur und Musik“ aus und beweist es am 15. Januar mit „Sommer in Wien“ im Lyz.

Siegen. Das Lyz in Siegen stellt das zweite Programm-Drittel der Saison 2020/21 vor. Es kann sich sehen lassen – und zwar live vor Ort und im Livestream.

Das Kulturhaus Lyz geht mit seinem Programmheft für Dezember und Januar in Runde zwei der Spielzeit 2020/21 . Um kurzfristig auf Änderungen im Pandemiegeschehen reagieren zu können, hat das Kulturbüro des Kreises Siegen-Wittgenstein die insgesamt insgesamt siebenmonatige Saison mit mehr als hundert Veranstaltungen bereits im September in drei Blocks aufgeteilt.

„Nach den ersten drei Monaten im laufenden Betrieb haben die getroffenen Schutzmaßnahmen nun ihr Komfort- und Sicherheitplus für Besucher und Beschäftigte bewiesen“, heißt es in der Mitteilung. „Durch vorsichtige kalkulierte Maximal-Zuschauerzahlen, lizensierte Luftreinigungsgeräte, ein elektronisches Platzreservierungssystem sowie mittlerweile mehrfach bewährte Einbahnstraßenregelungen sind die Sicherheitsbestimmungen in der St.-Johann Straße auch für ein verschärftes Pandemie-Geschehen gerüstet.“ Die Künstlerinnen und Künstler freue das, „da sie beruhigt weiter auftreten können“. Sie seien – ob Ensemble, Band oder Kabarettist – meist als Solo-Selbstständige „existentiell auf funktionierende Sicherheitskonzepte angewiesen“.

Lyz in Siegen: Kern-Kompetenz Kabarett auch in der Spielzeit 2020/21

Unverändert: Auch im neuen Programm-Block trägt das erprobte Sparten-Konzept. Die Lyz-Kernkompetenz Kabarett stellt unter anderem Werner Koczwara am 12. Dezember unter Beweis, der sein Best-of mit dem Titel „Am Tag, als der Grenzstein verrückt wurde“ auf die Bühne bringt. Seit 30 Jahren hat Werner Koczwara „großen Spaß daran, aus der deutschen Ordnung den darin enthaltenen Unfug herauszuklopfen“, wie der Ankündigung zu entnehmen ist. Dabei gelinge es ihm immer wieder „zu zeigen, dass ein realer Paragraf oft viel komischer ist als die feinste Satire“.

Adrian Engels und Markus Riedinger alias „ONKeL fISCH“ bieten am 30. Dezember einen satirischen Rückblick „durch ein Jahr, das viele eher zum Weglaufen fanden“. Frank Sauer kommt mit „Scharf angemacht – Die besten Rezepte für Beziehungssalat“ am 23. Januar. „Er nimmt die modernen Orte der Beziehungsanbahnung unter die Lupe und fragt sich bei Chat-Room, Dating-Portal und Love Lounge immer öfter ,Ist das hier noch eine offene Beziehung oder schon eine geschlossene Abteilung?’“

Neuentdeckungen und neue Formate im Siegener Lyz

Wie gewohnt präsentiert das Ku lturbüro im Lyz neben bereits etablierten Nahmen auch spannende Neuentdeckungen und Neuerungen. Am 6. Dezember startet mit der literarischen Matinee „Bücher:Brunch“ ein neues Format der LyzLit-Reihe: Der Siegener Dichter Crauss spricht mit Lyrikern, Liedermachern und Literaten übers Texte schreiben und Musik machen, gibt Einblicke in Schreibwerkstätten und das Leben als (singender) Poet. Den Anfang macht Crauss mit dem Songwriter und Geschichtenerzähler Tom Liwa. Der schreibt seit mehr als 30 Jahren Songs (mit und ohne seine Band Flowerpornoes).

Im Grenzbereich zwischen „Comedy, Kabarett und Liedermaching“ – so steht es in der Ankündigiung – übernehmen am 8. Januar zunächst Simon & Jan und eine Woche später, am 15. Januar, Der Machatschek die Abendgestaltung. Während Erstgenannte (Preisträger Bayerischer Kabarettpreis, Mindener Stichling, Thüringer Kleinkunstpreis, Salzburger Stier) „auf der Borderline durch die Irrungen und Wirrungen unserer Welt balancieren und gegen ungezähmten Fleischkonsum jodeln“, bewegt sich Der Machatschek mit seinem Programm „Sommer in Wien“ im Grenzland zwischen Literatur und Musik. Seine „Liederatur“ gehöre mit Stücken wie „Requvienne“ und „Sommer in Wien“ inzwischen „zum allgemeingültigen Kultur- und Liedgut der Alpenrepublik“, schreibt das Lyz-Team: „Vor allem aber kommen Freunde des böswitzigen, derben Wiener Schmäh bei ihm voll auf ihre Kosten.“

Lyz im Dezember und Januar: Musik pur gibt’s natürlich auch!

Wem der Sinn nach Musik pur steht, der findet im zweiten Drittel der Lyz-Saison seine Highlights. So sei bei „Federation of the Groove“, die am 11. Dezember in der St.-Johann-Straße auftreten, der Name Programm: „Zwischen Funk und Fusion zaubern die Musiker um den vielseitigen Ausnahmepianisten und ‑organisten Martin Sasse und den Kölner Gitarristen Bruno Müller (Till Brönner, Mezzoforte, Max Mutzke) einen kernigen Groove auf die Bühne, der ‘fett nach vorne drückt‘.“

„Was wäre ein Hollywood- Blockbuster ohne die 20th Century Fox-Fanfare oder Star Wars ohne das markante blechgeschmetterte Leitmotiv?“ fragen dagegen „Blech5@“ am 29. Dezember in ihrem Programm „From the stage to the movies“. Wenn dann James Bond „den gefährlichsten Schurken das Handwerk legt, heißt es High Noon für die Flegel aus der letzten Orchester-Reihe, die in einer vergnüglichen Brass-Gala Herzschmerz, Laserschwert, und rauchende Colts aus ihren Blechrohren zaubern“. Na dann!

Beim Lyz-Programm dabei sein: Vor Ort oder zuhause via Streaming

Das Programmheft für „Lyz 2/3“ liegt ab sofort in Gaststätten, Geschäften und öffentlichen Gebäuden aus oder kann kostenlos beim Kulturbüro des Kreises Siegen-Wittgenstein angefordert werden. Karten für alle Veranstaltungen gibt es ab sofort auf www.Lyz.de und unter 0271/333-2448. Und: „Per Streaming auch für die, die es sich bei typischem Siegerländer Winterwetter lieber zu Hause gemütlich machen“, wie das Kulturbüro erläutert. „Das Streamingsymbol bei den einzelnen Veranstaltungen sagt ob und wie.“

