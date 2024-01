Siegen: Kunden kommen nicht, Kfz-Zulassung jetzt ohne Termin

Siegen Der Kreis Siegen-Wittgenstein bessert nach Cyber-Attacke bei Kfz-Zulassung nach – und bitte trotzdem um Geduld.

In der Kfz-Zulassungsstelle des Kreises in Siegen können ab Montag, 5. Februar, Autos wieder ohne Termin an-, ab- und umgemeldet werden. Das teilt die Kreisverwaltung mit.

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Damit kehre die Behörde zu dem System zurück, das auch schon vor dem Cyberangriff praktiziert wurde: Jeder kann ohne vorherige Anmeldung zu den Öffnungszeiten – montags bis freitags 7.30 Uhr bis 15 Uhr – in der Zulassungsstelle in der St.-Johann-Straße vorbeikommen. „Ich bitte darum, zumindest in den ersten Tagen Wartezeiten einzukalkulieren“, sagt Ordnungsamtsleiter Thomas Schneider, der auch für die Zulassungsstelle zuständig ist: „Wir rechnen schon damit, dass zunächst überdurchschnittlich viele Kundinnen und Kunden kommen werden, die dann jetzt schnell ohne Termin ein Fahrzeug an- oder ummelden möchten.“

Problem in Siegen: Leerlauf könne nicht genutzt werden

Die Kreisverwaltung erhofft sich, durch den Wegfall der Terminvergabe insgesamt mehr Menschen pro Tag bedienen zu können. Zum einen wurde in den letzten Tagen deutlich, dass zu viele Personen, die einen Termin vereinbart hatten, nicht gekommen sind. In diesen Zeiten konnten aber auch keine anderen Kunden bedient werden, weil es aufgrund der Terminvergabe keine Wartenden gab.

Zum anderen werden für die Vergabe der Terminfenster durchschnittliche Bearbeitungszeiten zugrunde gelegt. Über einen ganz Tag betrachtet entstehen dadurch aber auch Leerlaufzeiten, die ohne Terminvergabe bereits für den nächsten wartenden Kunden genutzt werden können.

Termine, die für die laufende Woche vereinbart wurden, haben Bestand. Für die kommende Woche werden keine Termine mehr vereinbart, heißt es weiter.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland