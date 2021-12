Siegen: Kundgebung gegen Kleinstpartei „Der Dritte Weg“

Siegen. Die Initiative Antifa-Info-Café Siegen ruft für Samstag, 11. Dezember, 16 Uhr zu einer Kundgebung gegen die Splitterpartei „Der Dritte Weg“ auf.

Die Kundgebung beginnt auf der Kreuzung Wiesenstraße/Schlachthausstraße in Ruf- und Sichtweite zum Parteibüro der Rechtsextremisten, die sich vor ihrem Parteibüro zu politischen Reden und Glühwein einfinden wollen, wie es dazu in einer Mitteilung heißt.

An der Kundgebung des Info-Cafés beteiligen sich laut Veranstalterangaben neben diversen Organisationen auch Gewerkschaften und Vereine, die im Viertel Hammerhütte ansässig sind.

Bei AWO in Siegen gibt es Glühwein

Die Verantwortlichen bitten angesichts der pandemischen Lage um Teilnahme unter Wahrung der 2-G-Regel, es gilt Maskenpflicht. Um ein vorheriges Testen auf das Coronavirus wird gebeten.

Glühwein zum Mitnehmen für alle Menschen bietet an dem Tag im Übrigen die AWO an ihren Räumlichkeiten in der Koblenzer Straße ab 15 Uhr an.

