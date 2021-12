Siegen: Kunst soll Bahnhof Geisweid vor Vandalismus schützen

Geisweid. Graffitikunst soll den Bahnhof Geisweid aufwerten. Die Deutsche Bahn möchte damit die Aufenthaltsqualität steigern und Vandalismus verhindern.

Der Bahnhof Geisweid ist einer von 25 Bahnhöfen, den die Deutsche Bahn und das Land Nordrhein-Westfalen im Jahr 2021 mit Wandkunst haben versehen haben. Das farbenfrohe Bild soll nicht nur schön aussehen und damit die Aufenthaltsqualität steigern – es soll auch vor Vandalismus schützen.

„Kundenbefragungen zeigen: In bunt gestalteten Unterführungen fühlen sich Reisende deutlich wohler“, erläutert die Deutsche Bahn in einer Mitteilung. „Wir wollen mehr Menschen überzeugen, mit der Bahn zu fahren“, wird Ina Brandes, Verkehrsministerin des Landes Nordrhein-Westfalen, zitiert. „Dazu müssen unsere Bahnhöfe gute Orte sein.“ Entsprechend legten die Projektverantwortlichen großen Wert darauf, für die Gestaltung mit professionellen Graffiti-Künstlerinnen und -Künstlern zusammenzuarbeiten. Insgesamt waren neun Künstlergruppen im Einsatz, diese stammen überwiegend aus Nordrhein-Westfalen.

Siegen-Geisweid: Monte Schlacko ziert nun die Unterführung am Bahnhof

Die Motive sind dem jeweiligen Standort angepasst, wie es weiter heißt. In Geisweid etwa sind unter anderem grün bewaldete Hügel und der Monte Schlacko zu sehen, außerdem ein Bahnwaggon, das alles in einer stilisierten Comic-Optik und mit einem großen „Willkommen in Geisweid“-Schriftzug versehen. „Die Kunstwerke bieten auch einen gewissen Schutz vor Vandalen, denn erfahrungsgemäß respektieren Sprayer die Arbeit der Künstler und beschmieren sie nicht“, erläutert die Deutsche Bahn. Daher plant das Unternehmen nach eigenen Angaben Graffitikunst auch an weiteren Bahnhöfen. Nach der Winterpause nehmen die Künstlerinnen und Künstler im Frühjahr wieder die Arbeit auf.

Die Mittel in Höhe von rund 1,2 Millionen Euro stammen aus dem „Sonderprogramm kommunale Verkehrsinfrastruktur ÖPNV des Landes Nordrhein-Westfalen“. Über das Investitionsprogramm mit einem Volumen von 50 Millionen Euro fördert die Landesregierung die kommunale Infrastruktur im öffentlichen Personennahverkehr. Das Geld gibt es unter anderem für die Modernisierung von Haltestellen, Instandhaltung von Bahnhöfen sowie für Beschleunigungsmaßnahmen im ÖPNV. „Mit dem Programm hat das Land einen konjunkturellen Impuls für das Baugewerbe und Handwerk gesetzt“, heißt es weiter.

