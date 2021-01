Siegen: Kunstsommer 2021 legt Fokus auf Öffentlichen Raum

Das Schaufenster von Haus Seel wird häufig für Ausstellungen genutzt - so wie 2017 bei "Deadline" von Julius Brauckmann. Das soll auch im Kunstsommer 2021 wieder so sein.

Siegen Für den Kunstsommer Siegen sind ab sofort Bewerbungen möglich. Das Spektrum ist breit - und Projekte im Freien sind besonders gefragt.

Die Bewerbungsfrist für den Kunstsommer 2021 läuft. Bis zum 7. März können Künstlerinnen, Künstler, Gruppen und Kollektive ihre Ideen und Projekte beim Kunstverein Siegen einreichen. Wie immer entscheidet eine fünfköpfige Jury, wer im Endeffekt dabei ist. Angesichts der schwierigen Planbarkeit aufgrund der Pandemie soll der Schwerpunkt in diesem Jahr auf Projekten im Öffentlichen Raum liegen.

"Ausstellungen, partizipative Projekte, Diskussionsrunden, künstlerisch-praktische Workshops

etc. sind Bausteine der Veranstaltungsreihe, die von Mai bis September 2021 stattfindet", ist dem Aufruf zu entnehmen. "Ziel des Kunstsommers ist es, die Projekte einer breiteren Öffentlichkeit vorzustellen und eine Übersicht der vielfältigen Kunst in der Region zu präsentieren."

Kunstsommer Siegen: Auch Theater und Lesungen sind möglich

Die Bandbreite ist bewusst weit gehalten. Neben klassischen Präsentationsformen sind auch Offene Ateliers, Tanz, Performances, Theater oder Lesungen möglich. Wichtig in jedem Fall: "künstlerischer Anspruch", wie der Kunstverein betont. Die Veranstaltungsreihe ist seit jeher als Format für Kulturschaffende angelegt, bei denen eine eigene künstlerische Position erkennbar ist. Es soll sich in der Gesamtheit "ein abwechslungsreiches Programm mit experimentellem

Charakter bilden", wie der Kunstverein erläutert.

Das bekannte Kunstsommer-Plakat wird kreisweit über die Veranstaltungen informieren. Da derzeit nicht abzusehen ist, ob - und wenn ja, welche - Einschränkungen im Laufe des Jahres für den Kulturbetrieb gelten, liegt der Fokus auf dem Öffentlichen Raum.

Siegen: Im Kunstsommer sollen neue Möglichkeitsräume und Treffpunkte entstehen

Der Kunstverein plant deshalb eine Kooperation mit dem raumlaborberlin. Dabei handele es sich um neun kunstaffine Architektinnen und Architekten, die sich zu einer kollektiven Netzwerkstruktur zusammengefunden haben, heißt es weiter. Diese arbeiteten "an der Schnittstelle zwischen Architektur, Stadtplanungen und Kunst". Mittels so genannter urbaner Interventionen soll ein gemeinsames ortsspezifisches Projekt aus dem Bereich Bildende und Darstellende Kunst, Tanz, Performance, Architektur, Theater, Design und Musik entstehen, "das neue Möglichkeitsräume und Treffpunkte (,Galerien auf Zeit'/ Off-Spaces) generiert", so der Kunstverein.

Gefördert wird die diesjährige Kooperation durch die Stiftung Kunstfonds. Der Kunstsommer wird darüber hinaus von seinen langjährigen Partnern - dem Kulturbüro des Kreises Siegen-Wittgenstein und Kultur Siegen - sowie weiteren Sponsoren unterstützt.

Kunstsommer Siegen: So läuft die Bewerbung

Bewerbungen für die Teilnahme am Kunstsommer sind bis Sonntag, 7. März, postalisch an den Kunstverein Siegen, Markt 2, 57072 Siegen zu richten. Wichtig sind aussagekräftige Unterlagen, die ein möglichst plastisches Bild vom jeweiligen Vorhaben vermitteln. Weitere Informationen und die Anmeldeunterlagen können per Mail an info@kunstverein-siegen.de oder unter Telefon 0271/21624 angefordert werden. "Aufgrund unvorhersehbarer Entwicklung der Pandemie sind alle Informationen ohne Gewähr", unterstreicht der Kunstverein abschließend.

