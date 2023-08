Kriminalität Siegen: Kupfer für zehntausende Euro an A 45 gestohlen

Eisern. Wieder schlagen Unbekannte auf einer Baustelle an der A 45 in Siegen zu und stehlen große Mengen Kupferkabel.

Erneut haben Täter Kupferkabel von einer Baustelle unterhalb der A 45 in Eisern gestohlen. Laut Polizeiangaben schlugen die bislang Unbekannten in der Nacht auf Dienstag, 1. August, zu und nahmen diesmal Metall im Wert von 20.000 Euro mit.

Möglicherweise verwendeten sie erneut ein Fahrzeug zum Abtransport der Kabel. Erst vor wenigen Tagen, in der Nacht auf Dienstag, 18. Juli, schlugen Diebe auf derselben Baustelle zu. Ein Mitarbeiter der Baufirma hatte den Diebstahl am Morgen festgestellt. Der Tatort ist über Wolfsbach sowie die Obersdorfer Straße zu erreichen. Auch damals ging die Polizei davon aus, dass Kupferkabel Fahrzeuge eingesetzt haben, um die Beute abzutransportieren.

Passanten finden Ummantelungen der Kabel

Der Beuteschaden lag bei rund 23.500 Euro. Einen Tag später, am Mittwoch, 19. Juli, fanden Zeugen in einem Wiesenstück in der Nähe des Kreisverkehrs Leimbachstraße und Wolfsbach die äußeren Ummantelungen der Kabel.

Hinweise nimmt die Polizei unter 0271/7099-0 entgegen.

