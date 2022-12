Siegen: Ladendieb futtert seelenruhig Würstchen und flüchtet

Siegen. In einem Siegener Geschäft öffnet ein Mann ein Glas Würstchen und beginnt zu essen. Den Nachtisch hat er auch in der Tasche. Zahlen will er nicht

Ein 58-Jähriger ist am Dienstagmittag, 20. Dezember, in einem Lebensmittelgeschäft an der Hagener Straße in Siegen aufgefallen.

Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann im Laden ein Glas Würstchen geöffnet und umgehend damit begonnen, sie zu essen. In seiner Jackentasche hatte er zudem noch ein Glas Kirschen. An der Kasse bezahlte der 58-Jährige seine Ware nicht und flüchtete zu Fuß.

58-Jähriger in Siegener Polizeigewahrsam

Die beiden Gläser mit den Lebensmitteln ließ er zurück. Eine Polizeistreife griff den alkoholisierten Mann unweit des Marktes auf, er kam in Gewahrsam.

