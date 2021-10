Siegen: Lärm mit Handymusik – Störenfried wird renitent

Siegen. Dass er sein Handy leiser machen sollte, sah ein Siegener (28) so gar nicht ein. Er verbrachte die Nacht in der Gewahrsamszelle der Polizei.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 10. Oktober, wurde die Polizei zu einer Ruhestörung in die Hinterstraße in Siegen gerufen. Der Störenfried konnte schnell ausfindig gemacht werden: Ein 28-Jährige wurde gebeten, die Musik aus seinem Handy leiser zu machen.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Das sah der Mann nicht ein, so die Polizei am Montag: Stattdessen beleidigte und beschimpfte er die Beamten. Da er sich bei der Überprüfung seiner Personalien unkooperativ zeigte, sollte er in Gewahrsam genommen werden. Dabei leistete er erheblichen Widerstand, bespuckte und bedrohte die Polizisten.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Am nächsten Morgen wurde der Störenfried aus dem Polizeigewahrsam entlassen – mit einer Strafanzeige im Gepäck.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland