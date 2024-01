Aus eigener Kraft kommt der Lastwagen in Siegen-Eiserfeld nicht mehr aus dem Schlamm neben dem Fahrradweg.

Eiserfeld Statt auf die Eiserfelder Straße fährt ein Lkw-Fahrer auf den Siegtalradweg und kommt ohne Hilfe nicht mehr weg. Dann verletzt er sich auch noch.

Ein Lastwagen auf Abwegen musste am Montagvormittag, 22. Januar, geborgen werden: Der offenbar ortsunkundige Fahrer einer Siegerländer Spedition war nach ersten Angaben von einem Firmengelände an der Eiserfelder Straße nicht zurück auf die Straße, sondern auf den Fuß- und Radweg an der Sieg gefahren – und steckte schnell fest.

Nach mehreren Metern wollte der Fahrer nämlich sein Gespann zurücksetzen und kam beim Rangieren von der geteerten Straße ab. Der Lkw rutschte in die Böschung, aus eigener Kraft war keine Weiterfahrt mehr möglich. Ein Bergungsunternehmen schickte einen leistungsstarken Unimog mit Seilwinde, um den mit einem Stahlteil beladenen überlangen Lastwagen aus dem Schlamm ziehen.

Das weiterhin fahrbereite Gespann wurde dann langsam über den Fuß- und Radweg geleitet, um in Eiserfeld wieder auf die reguläre Straße zu gelangen. Der Lkw-Fahrer war zwischenzeitlich ins Krankenhaus gefahren worden, da er sich beim Versuch, über ein Metalltor zu klettern, Verletzungen an der Hand zugezogen hatte.

