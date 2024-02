Bei einem Unfall auf der HTS in Siegen erleidet eine 13-Jährige leichte Verletzungen.

13-Jährige verletzt Siegen: Lastwagen schiebt Auto 25 Meter weit vor sich her

Siegen Auf der HTS in Siegen stoßen ein Lkw und ein Polo zusammen, der Kleinwagen wird vor dem Laster hergeschoben. Ein Mädchen wird leicht verletzt

Eine 13-Jährige ist am Montagnachmittag, 12. Februar, bei einem Verkehrsunfall auf der HTS leicht verletzt worden. Sie saß in einem VW Polo, der von einer 55-Jährigen von Siegen aus in Richtung Eiserfeld gesteuert wurde.

Die Fahrerin war wohl auf der Abfahrtspur Siegen-Rinsenau unterwegs. Ein 66-jähriger Lkw-Fahrer befand sich zu diesem Zeitpunkt auf der rechten Spur Richtung Eiserfeld. Noch ist nach Angaben der Polizei unklar, wie genau es zu dem Unfall kam. Im weiteren Verlauf der Fahrt jedenfalls touchierte der Lastwagen mit der rechten Front den VW. Der Kleinwagen drehte sich und wurde rund 25 Meter vor dem Lastwagen hergeschoben. Dabei zog sich die 13-Jährige die Verletzungen zu.

Siegen: Kleinwagen und Lkw stoßen zusammen – 12.000 Euro Sachschaden

Ein Rettungswagen wurde angefordert. Nach einer kurzen Untersuchung stand fest, dass ein Transport trotz der Kopfschmerzen des Mädchens wohl nicht erforderlich würde. Auch wenn die Polizei den Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen auf rund 12.000 Euro schätzte, konnten sowohl der Pkw als auch der Lastwagen die Fahrt später fortsetzen. Der Verkehr auf der Richtungsfahrbahn Eiserfeld kam wegen des Unfalls erheblich ins Stocken.

