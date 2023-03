Siegen: Lebensmittel selbst anbauen – hier gibt es die Tipps

Siegen. Beim Saatgutfest im KIQ in Siegen wird Saatgut geteilt. Außerdem startet das Projekt „Gemüse sucht ein Zuhause“.

Zahlreiche Besucher kamen zum Saatgutfest ins KIQ, das KulturIntegrationQuartier in der ehemaligen Hammerhütter Schule. Wie Lea Burwitz vom Verein für soziale Arbeit und Kultur Südwestfalen (VAKS) erklärte, konnten die Besucher Saatgut mitbringen, das hier geteilt werden konnte. „Und wir begleiten Menschen bei ihrem Einstieg in die Siegener Lebensmittel-Initiativen und den eigenen Anbau.“

Neben dem Saatgut-Teilen gab es auch einen Workshop zur Aussaat, zum Basteln von Saatguttütchen, eine Beratung bei der Wahl der richtigen Tomatensorte, Informationen zu Garten- und Lebensmittelprojekten sowie die Vorstellung der Initiative Foodsharing Siegen und des Lebensmittelteilen e.V. Bei leckeren Snacks und Kuchen gab Gelegenheit, mit den Initiatoren ins Gespräch zu kommen und zu erfahren, wie man mitmachen und sich beteiligen kann.

Tomaten bekommen „Adoptiveltern“

Das Fest markiert auch den Start des Gemeinschaftsprojekts „Gemüse sucht ein Zuhause“. Dieses Projekt wurde im vergangenen Jahr mit dem Siegener Heimatpreis ausgezeichnet. Das Mitmachprojekt vergibt in Siegen und Umgebung Chili- oder Tomatenpflanzen an so genannte Adoptiveltern. Diese hatten hier die Möglichkeit, im Austausch mit anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie Experten in den Gemüseanbau einzusteigen.

Wer mitmachen möchte, kann sich mit einer Mail an hallo@urbangardening-siwi.de anmelden. Neben diesen Aktionen gibt es über das Jahr verteilt ein buntes Programm mit diversen Aktionen, Workshops und allerhand Interessantem zum Themenspektrum Garten und Kochen.

