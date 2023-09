Siegen: Leerer Schulbus rammt Pkw – Totalschaden

Am Pkw der 42-Jährigen entsteht Totalschaden, am Schulbus hoher Sachschaden.

Geisweid. Beim Vorbeifahren an einem geparkten Wagen auf der Schießbergstraße in Geisweid kommt es zu dem Unfall.

Verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste am frühen Freitagmorgen eine 41-jährige Pkw-Fahrerin, nachdem ein Schulbus ihren Wagen gerammt hatte.

Der Busfahrer hatte seine Fahrgäste bereits zur Gesamtschule Auf dem Schießberg gebracht und befand sich auf der Schießbergstraße auf der Rückfahrt. Als er an einem geparkten Pkw vorbeifuhr, rammte er den Pkw der 42-Jährigen. Der Aufprall war so stark, dass das Fahrzeug total beschädigt wurde. Am Bus entstand hoher Sachschaden.

