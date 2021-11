Siegen: Lehrer wieder im Warnstreik – Unterricht fällt aus

Siegen. Angestellte Lehreinnen und Lehrer legen wieder die Arbeit nieder. Im Siegerland droht erneut Unterrichtsausfall.

In der Tarifauseinandersetzung im öffentlichen Dienst legen angestellte Lehreinnen und Lehrer am Donnerstag, 25. November, wieder die Arbeit nieder. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat erneut zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Es wird zu Unterrichtsausfällen kommen, kündigen die Beschäftigtenvertreter an.

Am Donnerstag ist ab 7 Uhr ein Streiklokal mit Streikfrühstück in der Siegerlandhalle, Atriumsaal, eingerichtet. Maik Ehlen vom Leitungsteam der GEW Siegen: „Nach dem Eintragen in die Streiklisten können alle an einer Fotoaktion teilnehmen, mit der landesweit dem Protest ein ‚ein Gesicht‘ gegeben werden soll.“

Streikende Lehrer: Busfahrt von Siegen nach Düsseldorf

Um 8 Uhr fährt der Bus ab zur zentralen Kundgebung in Düsseldorf. Bis 10 Uhr können sich nicht mitfahrende Streikende noch in die Streiklisten eintragen.

Die Gewerkschaften verhandeln seit dem 8. Oktober mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) über eine Gehaltserhöhung für die Tarifbeschäftigten um fünf Prozent, mindestens aber 150 Euro bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Bisher hätten die Arbeitgeber kein verhandlungsfähiges Angebot vorgelegt, so die Kritik der GEW.

Die GEW Siegen bittet alle angestellten Lehrerinnen und Lehrer um eine rege Teilnahme damit ein starkes Signal von dem Warnstreik zur Unterstützung der Forderungen ausgehe, wie es dazu in einer Mitteilung heißt. Der ausfallende Unterricht dürfe nicht von verbeamteten Kolleginnen und Kollegen vertreten werden. Die Aufsicht oder Betreuung besonders jüngerer Schülerinnen und Schüler sei aber zu ermöglichen.

