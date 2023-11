Siegen: Leiche aus eiskalter Sieg geborgen

Niederschelden In der leicht Hochwasser führenden Sieg treibt eine leblose Person. Die Identität der Leiche ist noch völlig unklar.

Rettungskräfte haben am Montagvormittag, 27. November, eine leblose Person aus der Sieg in Niederschelden geborgen. Gegen 9 Uhr hatte ein Zeuge den Körper in dem leicht Hochwasser führenden Fluss gesehen, so die Polizei, und den Notruf gewählt.

Feuerwehren aus Siegen, Niederschelden, Eiserfeld, Niederschelderhütte, Mudersbach sowie der Verbandsgemeinde Kirchen, Polizei aus Siegen sowie Altenkirchen, DLRG und Strömungsretter wurden in den Bereich „Auf der Burg“ geschickt. Die Einsatzkräfte waren schnell vor Ort und ließen ein Boot zu Wasser.

Brücke über Sieg wird voll gesperrt

In Höhe des Eisenbahnviadukt unweit des Kreisels stießen die Feuewehrleute auf den leblosen Körper und bargen ihn. Dazu musste die Siegbrücke, die Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz miteinander verbindet, voll gesperrt werden. Angaben zu Identität, Alter oder Geschlecht der leblosen Person machte die Polizei nicht. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Die Feuerwehr ist mit starken Kräften vor Ort. Foto: Jürgen Schade

