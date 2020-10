Siegen: Letzte Ratssitzung wird wegen Corona abgesagt

Siegen. Drei Tage vor dem Ende der Wahlperiode wäre der Siegener Rat noch einmal zusammengekommen. Diese 57. Sitzung wurde nun wegen Corona abgesagt.

Aufgrund der sich zuspitzenden Corona-Situation hat Bürgermeister Steffen Mues entschieden, die für Mittwoch, 28. Oktober, terminierte Ratssitzung abzusagen. Die Fraktionen sind am Montag informiert worden.

„Es ist aus meiner Sicht nicht vertretbar, den Rat binnen einer Woche zweimal zusammenzurufen. Insofern habe ich entschieden, dass die zur Beratung anstehenden Punkte dem neuen Rat vorgelegt oder im Rahmen der Dringlichkeit entschieden werden, um Förderantragsfristen zu wahren“, so Mues in einer Stellungnahme. Die Politik müsse hier ein Zeichen setzen und dazu gehöre auch die Frage, ob eine Sitzung verantwortbar ist oder nicht. In dem Fall sei es geboten, auf die Sitzung zu verzichten.

Förderantrag für Umkleidegebäude Kaan-Marienborn

Der Rat sollte einen Beschluss fassen, dass die Stadt Fördermittel für die energetische Sanierung des Umkleidegebäudes im Freibad Kaan-Marienborn stellt – dies muss, damit die Antragsfrist nicht verstreicht, bis Monatsende erfolgen. Weiteres Thema in dieser letzten Sitzung des alten Rates wäre die Feststellung des Jahresabschlusses 2017 und damit die Entlastung des Bürgermeisters gewesen.,

Die konstituierende Sitzung des neu gewählten Rates findet am Mittwoch, 4. November, ab 16 Uhr im Leonhard-Gläser-Saal der Siegerlandhalle statt. Hier gelten die entsprechenden Hygieneregeln samt Registrierung am Eingang und dem dauerhaften Tragen der Mund-Nase-Bedeckung, auch am Sitzplatz.

