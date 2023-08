Geisweid. Bäderabteilung und Politik finden die AfD-Idee für mehr Klimaschutz nicht grundsätzlich schlecht, Solaranlagen im Freibad brächten aber Probleme.

Aus fachlicher Sicht hält es der Sport- und Bäderausschuss für keine gute Idee, Photovoltaikanlagen auf der Liegewiese im Geisweider Freibad zu errichten. Das hatte Roland Steffe vom „Team Dylong“, der zweiten AfD-Fraktion im Siegener Rat, vorgeschlagen: Um zum Klimaschutz beizutragen und um die Ertragssituation der Freibäder zu verbessern.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Für solche Pläne gebe es andere Flächen, als ausgerechnet „einen der größten Spiel- und Bolzplätze, den wir haben“ zu entfernen, meinte Martin Wagner, Leiter der Siegener Bäderabteilung in der Sitzung. Auch mit einer an sich guten Idee solle man die Wiese nicht den Kindern und Jugendlichen wegnehmen. Die mäßigen Besucherzahlen, mit denen die Fraktion in ihrem Antrag auch argumentiert hatte, bezögen sich auch auf die Corona-Zeit und den aktuell verregneten Sommer: „Wenn wir jetzt noch vier Wochen gutes Wetter haben, werden die Zahlen wieder höher.“

Siegener Kommunalpolitik fürchtet Vandalismus an Solaranlagen im Freibad

Die anderen Fraktionen traten der Behauptung entgegen, dass die Fläche im hinteren Bereich des Freibads nicht genutzt werde. Dennoch gebe es noch genug Spiel und Liegewiese, auch wenn ein Teil mit Photovoltaik-Modulen und Solarthermie-Anlagen bebaut werde, beharrte Steffe. Achim Bell (UWG) gab zu bedenken, dass solche Anlagen auch einigermaßen gegen Vandalismus geschützt werden müssten: „Es bräuchte einen großen Zaun.“ Über den flögen dann mit Sicherheit regelmäßig Bälle, die irgendjemand holen müsse – das wenige Personal in den Bädern hat so schon genug zu tun.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Auch der Bauausschuss wird sich aus wirtschaftlicher Sicht mit dem Vorschlag befassen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland