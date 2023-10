Sahra Wagenknecht, hier bei der Gründung des Vereins "Bündnis Sahra Wagenknecht“ am 23. Oktober in Berlin, hätte ihr über die Linke erworbenes Bundestagsmandat zurückgeben sollen, so der Kreisvorstand Siegen-Wittgenstein.

Siegen. Kreisvorstand der Linke in Siegen-Wittgenstein findet: Sahra Wagenknecht und ihre Gefolgsleute hätten ihre Bundestagsmandate zurückgeben müssen.

„Die Linke wird gebraucht“: Der Kreisvorstand der Linke in Siegen-Wittgenstein kritisiert Sahra Wagenknecht – nicht für ihren Austritt aus Partei und Bundestagsfraktion und die Ankündigung, eine neue, linkskonservative Partei gründen zu wollen. Damit ende auch eine „monatelange und quälende Hängepartie“, heißt es in einer Mitteilung. Allerdings wäre es eine „Selbstverständlichkeit“ gewesen, wenn Wagenknecht und ihre neun Gefolgsleute „konsequent und verantwortungsvoll“ ihre über die Linke erworbenen Bundestagsmandate zurückgegeben hätten.

Damit wäre Platz für nachrückendes Personal der Linke gewesen, die ihren Fraktionsstatus wahrscheinlich verlieren wird. Die Partei hatte es bei der vergangenen Bundestagswahl trotz Unterschreiten der Fünf-Prozent-Hürde nur ins Parlament geschafft, weil mehrere Abgeordnete direkt gewählt wurden. „Seit 2005 spielte die Linksfraktion als einzige sozialistische Opposition eine wichtige Rolle, ob über kleine und große Anfragen oder durch die Mitarbeit in Gremien und Untersuchungsausschüssen“, betont der Kreisvorstand Siegen-Wittgenstein.

Als Kreisvorstand stehe man weiterhin zur Partei und sehe einer herausfordernden Zukunft entgegen, für die es sich aber zu kämpfen lohne; für eine progressive, sozialistische Gesellschaft, in der ein gutes Leben für Alle möglich ist, so Sandro Abbate für den Vorstand. Er hat das Amt des Sprechers nach dem Rücktritt Roland Wiegels übernommen, der nach der Anmeldung einer propalästinensischen Demonstration in die Kritik geraten war – auch von seiner eigenen Partei. Im Kreisvorstand stehe man solidarisch zusammen und stellen das Verbindende in den Vordergrund. „Als Mitglieder einer pluralistischen Partei diskutieren wir inhaltliche Differenzen sachlich, um Kompromisse und Lösungen zu finden.“

