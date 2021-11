Siegen: Linke wollen Tempo 30 im gesamten Stadtgebiet

Tempo 30 in ganz Siegen? Die Linken plädieren dafür. (Symbolbild)

Siegen. Die Linken setzen sich für eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h im Siegener Straßennetz ein. Das täte der Umwelt und der Sicherheit gut.

Die Linken plädieren für eine stadtweite Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Die Verwaltung soll über entsprechende Möglichkeiten informieren, heißt es dazu in einer Anfrage.

In Siegen würden 50-km/h- und 30 km/h-Zonen oft in kurzen Abständen wechseln. Dadurch entstehe an vielen Stellen ein unharmonischer Verkehrsablauf, der vor allem Kinder, Fußgänger und Radfahrer Gefahren berge.

Linke Siegen: Gut für Klimaschutz und Sicherheit

Zahlreiche Städte weltweit und in Deutschland hätten die zulässige Höchstgeschwindigkeit im Straßenverkehr auf 30 km/h reduziert und versprächen sich davon eine positive Wirkung im Hinblick auf Klimaschutz, Sicherheit der Bevölkerung und Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum der Kommune, so die Fraktion weiter.

