Siegen: Lkw-Fahrer touchiert Auto und flüchtet nach Netphen

Weidenau. Eine Autofahrerin fuhr am vergangenen Freitag mit ihrem Auto auf der HTS. Dabei kam es zu einem Unfall. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Eine 54-Jährige befuhr am vergangenen Freitag gegen 7.50 Uhr mit ihrem Fiat 500 die HTS-Abfahrt Weidenau in Richtung Dreis-Tiefenbach. Die Frau bog kurz darauf nach rechts in Richtung Weidenau ab. Dabei wurde der Fiat von einem dahinter fahrenden LKW touchiert, wie die Polizei mitteilt.

Der LKW flüchtete in Richtung Dreis-Tiefenbach. Es soll sich um einen kleineren grünen LKW mit offener Ladefläche gehandelt haben. Die Polizei bittet weitere Zeugen, die den Vorfall gesehen haben, sich beim Verkehrskommissariat in Kreuztal unter der Rufnummer 02732 / 909-0 zu melden.

