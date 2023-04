Siegen: Lösungsmittel im Abfluss? Feuerwehr rückt an

Siegen. Wegen Gasgeruchs ruft ein Anwohner in Siegen die Feuerwehr. Die rückt zur Hauptverkehrszeit an – und vermutet eine andere Ursache für den Geruch.

Weil er Gasgeruch aus den Kellerräumen wahrnahm, alarmierte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Marienborner Straße am späten Mittwochnachmittag die Feuerwehr. Die rückte zur Hauptverkehrszeit mit dem Löschzug der Wache sowie der Löscheinheit Siegen-Hain und der Polizei an.

In der Zwischenzeit hatten die Bewohner das Haus verlassen und sich in Sicherheit gebracht. Mit einem Gasmessgerät und unter Atemschutz ging ein Trupp in die Kellerräume, konnte jedoch keine Gaskonzentration messen. Die Einsatzkräfte registrierten allerdings einen lösungsmittelhaltigen Geruch, der aus dem Abflussrohr zur Kanalisation drang. Vermutlich hatte ein Bewohner ein Lösungsmittel in den Abfluss gekippt. Die Feuerwehr öffnete noch einen Kanaldeckel auf der Straße, konnte hier jedoch nichts mehr feststellen. Der Einsatzleiter der Feuerwehr forderte noch die Siegener Versorgungsbetriebe zur Nachmessung an.

