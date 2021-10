Siegen:Lyz wird 25 – 10 Tage lang feiern mit großem Programm

Siegen. 25 Jahre liegen hinter dem Lyz in Siegen. Zu diesem Anlass haben die Programmmacher sich tolle Veranstaltungen überlegt. Show-Runde zu Beginn.

Silberjubiläum in der St.-Johann-Straße: Rund ein Vierteljahrhundert ist vergangen, seit am 9. November 1996 nach einjähriger Umbauzeit das heutige Kulturhaus Lyz in Siegen unter prominenter Beteiligung von Politik, Wirtschaft und Kultur an den Start ging. Experimentelle Lesungen und ausgelassene Techno-Partys hat das Haus in den vergangenen zweieinhalb Dekaden genauso erlebt wie großformatige Multivisionsschauen, Inszenierungen oder – als Kunstforum – die internationale Ausstellungspremiere „Paul McCartney paintings“.

Mit rund 150 Veranstaltungen pro Jahr ist es heute eine der größten Spielstätten Südwestfalens. „Ein Kleinkunst-Treibhaus, in dem Kooperationspartner aus allen Bereichen der Gesellschaft zusammenarbeiten und in dem Publikum wie Künstlerinnen und Künstler ihr kulturelles Zuhause finden“, so Jens von Heyden, Leiter des Kulturbüros im Lyz. Zusammen mit seinen Partnern feiert das Lyz deshalb nun diesen 25. Geburtstag vom 12. bis 21. November mit allem, was die Bühnen in der St.-Johann-Straße zu bieten hat.

Lyz Siegen: Das ist das Programm zum 25. Geburtstag

Los geht es am 12. November um 19.30 Uhr mit der Show- und Talkrunde „Ich sehe ein Glasfoyer – von der Vision zur real existierenden Kult(ur)stätte“, die mit aktuellen und damaligen Macherinnen und Machern sowie spannenden Gästen aus Politik, Verwaltung und Kultur einen Blick voraus und zurück wirft.

Tags darauf (13. November) steht viel auf dem Programm: Die Startglocke zum Auftaktmarathon läutet bereits morgens mit einem fachkundigen Vortrag des Kreisarchivs zum Thema „Von der Töchterschule zum Kulturhaus“ (10 Uhr), dicht gefolgt von dem Workshop „Biografisches Schreiben“ (12 Uhr) des Berufspoeten Crauss. Parallel startet um 11 Uhr der erste Siegener eSports-Cup mit dem soeben erschienenen FIFA 22. Anschließend treten die Musikkabarettisten Simon & Jan auf und rufen „Alles wird gut! (18 Uhr). Gespickt mit den Stars der deutschsprachigen Slam-Szene bietet der Siegener Poetry Slam (20 Uhr) dann „feinste Wortakrobatik bevor anschließend bei der Lyz-Premiere der Feldfunk-Party (22.30 Uhr) noch eine Schippe draufgepackt wird“, schreibt der Veranstalter.

Nach einem entspannten Jazzbrunch (14. November, 11 Uhr) gratulieren dann am Sonntag (14. November, 15 Uhr) und Montag (15. November, 10 Uhr, für Kindergärten) der Löwe und die Maus den kleinen und kleinsten Theaterfans zu ihrem Kulturhaus, während Montagabend nach vielen tanzabstinenten Monaten endlich wieder Tango (15. November, 19.30 Uhr) das Parkett erobert.

Hier gibt’s die Tickets Karten für alle Veranstaltungen des Geburtstagsprogramms gibt es ab sofort auf www.lyz.de, unter 0271/333-24 48, im Siegener Kulturhaus Lyz und an weiteren bekannten Vorverkaufsstellen.

Kaum mehr wegzudenken aus dem jährlichen Lyz-Line up sind auch die Kinoabende des Filmklubs Kurbelkiste: Passend zum Anlass wird „Der Geburtstag“ (16. November, 19 Uhr) gezeigt.

Lucas van Merwijk & his Latin Music Machine treten am Mittwoch, 17. November, 20 Uhr, auf und lassen „mehr als einen Hauch von Spanish Harlem durch die Lyz-Hallen wehen“, heißt es weiter.

Siegen: Kulturhaus Lyz setzt bei Geburtstagsprogramm auf Vielfalt

„Zahlreiche spektakuläre Gäste“ sind beim LyzMixVarieté (18. November, 20 Uhr) zu Gast. Das Duo Diagonal zeigt Artistik, musikalischem Humor und Comedy.

Auf der Zielgeraden des Jubiläumsmarathons läuft zunächst am Freitag der Element of Crime-Frontmann und Kultautor Sven Regener (19. November, 20 Uhr) mit seinem druckfrischen Roman Glitterschnitter ein, heißt es in der Ankündigung.

„Kein Geburtstag ohne Geburt“ haben sich die Lyz-Feiertagsplaner gedacht und deshalb mit Jochen Malmsheimer einen ihrer Lieblingskabarettisten zum Samstagsvortrag gebeten. Sein Programm „Halt mal, Schatz!“ (20. November, 20 Uhr) berichtet Wesentliches „über Planung, Kiellegung, Stapellauf und Betrieb eines Kindes“, so die Ankündigung.

Last not least sorgen am Sonntag Aglaia Szyszkowitz und Walter Sittler für ein schauspielerisches Happy End sowohl der tollen zehn Lyz-Tage als auch der Email-Love Story „Gut gegen Nordwind“ (21. November, 20 Uhr).

Abgerundet wird die Lyz-Geburtstagswoche von einer großformatigen Gebäudeillumination (12. bis 14. November).

