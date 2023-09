Siegen: Mädchen (10) stirbt nach Meningokokken-Infektion

Siegen. In Siegen erkrankt ein Kind schwer und stirbt. Das Gesundheitsamt ermittelt nun die Kontaktpersonen – auch in der Schule des Mädchens.

Dem Kreisgesundheitsamt Siegen-Wittgenstein ist am Montagabend, 11. September, von der DRK-Kinderklinik auf dem Wellersberg ein schwerer Verlauf einer Meningokokken-Erkrankung einer zehnjährigen Schülerin gemeldet worden. Das Mädchen starb noch am Abend, teilt der Kreis am Mittwoch, 13. September, mit.

Enge Kontaktpersonen haben ein erhöhtes Risiko, an einer schweren Meningokokken-Infektion zu erkranken. Deshalb hat das Kreisgesundheitsamt umgehend die Ermittlung der direkten Kontaktpersonen aufgenommen. Dabei handelt es sich vor allem um Familienmitglieder und Schulkameradinnen und -kameraden, heißt es aus dem Kreishaus. Die ermittelten Kontaktpersonen erhielten ein Informationsschreiben des Gesundheitsamtes. Ihnen wurde empfohlen, bei Krankheitszeichen umgehend einen Arzt aufzusuchen. Zudem wurden sie über die notwendige Antibiotikagabe informiert.

Einmaldosis Antibiotika für Erwachsene

Die Antibiotikatherapie erfolgt bei Kindern über zwei Tage, für Erwachsene steht eine Einmaldosis zur Verfügung. Das Spektrum der Erkrankung reicht von leichten Verläufen mit spontaner Abheilung bis hin zu einem hochakuten Ausbruch in seltenen Fällen, der trotz Behandlung in wenigen Stunden zum Tod führt. Die Hirnhautentzündung beginnt mit starken Krankheitsgefühlen wie Abgeschlagenheit, hohem Fieber, Übelkeit, Erbrechen, Schüttelfrost, Gelenk- und Muskelschmerzen, Krämpfen oder Bewusstseinsstörungen. Als typisches Zeichen tritt die Nackensteifigkeit auf.

Experten aus Siegen: Sepsis droht

Treten die Bakterien in die Blutbahn über spricht man von einer Sepsis mit häufig lebensbedrohlichem Verlauf. Meningokokken werden durch Tröpfcheninfektion von Mensch zu Mensch beispielsweise beim Anhusten, Niesen oder Küssen übertragen. Die Zeit bis zum Ausbruch der Erkrankung nach Ansteckung beträgt in der Regel drei bis vier Tage, sie kann allerdings auch zwischen zwei und zehn Tage liegen. Erkrankte sind bis zu sieben Tage vor Beginn der Symptome und bis 24 Stunden nach Beginn einer erfolgreichen Antibiotika-Therapie ansteckend.

24 Stunden nach Therapie nicht mehr ansteckend

24 Stunden nach Beginn der Antibiotikatherapie gilt eine Kontaktperson als nicht mehr ansteckend und kann die Schule oder Gemeinschaftseinrichtung wieder besuchen. Eine in der Vergangenheit erfolgte Impfung gegen Meningokokken ist zum Schutz vor Erkrankung bei einem engen Kontakt nicht ausreichend, eine Antibiotikatherapie ist notwendig, um das Risiko einer Erkrankung zu minimieren, so der Kreis weiter.

