Siegen: Mallorca-Party mit Lorenz Büffel – Karten gewinnen

Siegen. Lorenz Büffel („Johnny Däpp“) ist eine Ikone der Mallorca-Party-Szene – und kommt nach Siegen. Bei uns gibt es die begehrten Tickets zu gewinnen.

Die Party-Reihe Saturday Nightfever in Siegen hat am Samstag, 6. August, einen Höhepunkt im Programm.

Der Platz am Unteren Schloss steht ab 17 Uhr im Zeichen von „We love Malle“: Lorenz Büffel, eine Ikone der Mallorca-Party-Szene („Johnny Däpp“), gastiert unweit des Dicken Turms. Er steht üblicherweise jede Woche im Megapark auf Mallorca und den ganz großen Events der Party-Szene auf der Bühne. Unterstützt wird er Siegen von DJ Mambo aus dem Bierkönig.

Nach der Party in die Siegener Hindenburgstraße

Musikalisch beschallt wird der Schlossplatz bis 22 Uhr, das Publikum kann sich an vier Getränkestationen unter anderem mit Bier oder Cocktails versorgen. Auch für das leibliche Wohl ist mit Burgern und Imbissklassikern gesorgt. Tickets gibt es auf samstag-siegen.de im Vorverkauf (15 Euro). Die Abendkasse (20 Euro) ist für Kurzentschlossene geöffnet. Nach der Veranstaltung begrüßen die Gastronomen von „Sausalitos“ und „Mirror“ die Gäste in ihren Lokalen an der Hindenburgstraße zur Aftershow-Party. Der Eintritt dazu ist frei.

Hinter Saturday Nightfever stecken die Gastronomen von „Sausalitos“ und „Mirror“. Nach den guten ersten Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr haben sie sich vorgenommen, die Eventreihe fortzusetzen – zusammen mit MittwochSIn wird der Schlossplatz damit zwei Mal pro Woche zum Party-Gelände.

Hier gibt es die Tickets für die Siegener Mallorca-Party zu gewinnen

Unserer Leserinnen und Leser haben die Chance auf kostenlosen Eintritt. Wir verlosen fünf mal zwei Eintrittskarten. Einfach bis Mittwoch, 3. August, hier mitmachen und mit etwas Glück gewinnen. Viel Erfolg!

Lorenz Büffel („Johnny Däpp“) gastiert im August in Siegen. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE Foto Services

