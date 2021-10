Siegen: Mammographie – Zeit bestes Mittel gegen Brustkrebs

Siegen. Mammographie-Screening-Einheit Siegen-Olpe-Hochsauerland und Pink Ribbon machen auf Bedeutung von Früherkennung bei Brustkrebs aufmerksam.

„Gib Acht auf Dich“: Mit dieser Botschaft ist die Mammographie-Screening-Einheit Siegen-Olpe-Hochsauerland im Brustkrebsmonat Oktober erneut in der Siegener Innenstadt präsent. Vier pink-weiße Flaggen machen am „Dicken Turm“ auf die Bedeutung der Brustkrebs-Früherkennung aufmerksam.

Neben dem Motto der Screening-Einheit präsentiert sich auch „Pink Ribbon“, das internationale Symbol im Kampf gegen Brustkrebs, mit Unterstützung der Stadt auf den farbenfrohen Fahnen hoch über der Kölner Straße.

Siegener Experten: Jede achte Frau mit Diagnose Brustkrebs

Jede achte Frau erhält in ihrem Leben die Diagnose Brustkrebs. Das Risiko zu erkranken steigt mit zunehmendem Alter. Deshalb erhalten Frauen zwischen 50 und aktuell 69 Jahren alle zwei Jahre eine Einladung zum Mammographie-Screening. Bei der Röntgenuntersuchung der Brust können auch kleine, nicht tastbare Tumoren im Frühstadium sichtbar gemacht werden.

Werde der Brustkrebs früh erkannt, könne er in der Regel gut behandelt werden und sei oft sogar heilbar. Deshalb könne das Screening-Programm Leben retten, betonen Dr. Michael Blazek und Dr. Volker Brandenbusch, programmverantwortliche Ärzte der Mammographie-Screening-Einheit Siegen-Olpe-Hochsauerland. Sie umfasst die Standorte in Siegen (MVZ Ev. Jung-Stilling-Krankenhaus), in Arnsberg (am Karolinen-Hospital), in Olpe (am St. Martinus Hospital) und in Bad Berleburg (an der Helios Klinik).

Aktionen in Siegen im Brustkrebsmonat Oktober

Im Brustkrebsmonat Oktober finden weltweit Aktionen statt, um für die Früherkennung zu sensibilisieren. „Mit der Flaggen-Aktion möchten wir vor Ort ein erhöhtes Bewusstsein für die Möglichkeiten schaffen, die es gibt, um Brustkrebs frühzeitig zu erkennen“, sagt Jessica Pfeifer, Geschäftsführerin des MVZ Ev. Jung-Stilling-Krankenhaus. Zum Aktionsmonat hat das Team außerdem kleine Aufmerksamkeiten vorbereitet. Die Teilnehmerinnen des Screening-Programms erhalten einen pink-weißen Taschenwärmer für die kalte Jahreszeit.

