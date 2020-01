Netphen. Mann wird mit Stichverletzung im Gesicht gefunden. Einen Tatverdächtigen kann die Polizei Stunden später festnehmen.

Netphen: Mann soll Opfer (53) ins Gesicht gestochen haben

Mit einer schweren Stichverletzung im Gesicht ist ein 53 Jahre alter Mann in Netphen auf offener Straße gefunden worden. Der 53-Jährige wurde am Samstag gegen 14 Uhr in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Ermittlungen wurde am Samstagabend ein Mann festgenommen, der die Attacke an der Kronprinzenstraße begangen haben soll. Laut Polizei ist der 51-Jährige dringend verdächtig.

Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Siegen haben die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittlungen zum Tathergang und zur Motivlage dauern an. Weitere Angaben etwa zu einer möglichen Waffe machten die Behörden zunächst nicht. Offen blieb auch, ob der 53-Jährige einmal oder mehrfach attackiert wurde.