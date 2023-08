Siegen: Mann auf E-Scooter überfahren – schwer verletzt

Siegen. Auf abschüssiger Straße in Siegen wird ein 32-Jähriger auf einem E-Scooter angefahren. Der Mann trägt keinen Helm.

Mit schweren Verletzungen ist ein 32-jähriger E-Scooter-Fahrer am Donnerstagabend, 17. August, in ein Siegener Krankenhaus eingeliefert worden.

+++Aktuelles aus der Siegerländer Gastronomie gibt es auch bei unserem Kooperationspartner Gastroguide Siegen+++

Gegen 20.30 Uhr war der Mann in der Straße Hohler Weg bergab in Richtung Hagener Straße unterwegs. Zur gleichen Zeit steuerte ein 70-Jähriger seinen Fiat in die entgegengesetzte Richtung. An der Ecke Welterstraße bog der 70 Jahre alte Mann mit seinem Wagen nach links ab, offenbar ohne den E-Scooter-Fahrer wahrgenommen zu haben.

Passanten leisten sofort Erste Hilfe

Der 32-Jährige rutschte in die Beifahrerseite des Wagens und stürzte auf die Fahrbahn. Andere Autofahrer hielten sofort an und leisteten Erste Hilfe, bis Rettungsdienst und Notarzt eintrafen. Das Unfallopfer kam in ein Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen hatte er keinen Schutzhelm getragen.

Wegen der notärztlichen Versorgung des Verletzten auf der Straße sowie der Unfallaufnahme durch die Polizei war die Einfahrt zur Welterstraße für mehr als eine Stunde voll gesperrt.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland