Siegen: Mann aus brennendem Haus gerettet – und festgenommen

Feuer im Adalbert-Stifter-Weg in Geisweid in der Nacht zum Montag: Der 55-jährige, der sich wenig friedlich gegenüber der Polizei zeigte, wurde in Handschellen mit zur Wache genommen und vorläufig festgenommen

Geisweid. Zwei Mal brennt es wieder im Adalbert-Stifter-Weg, ein Haus ist nun unbewohnbar. Ein Mann wird gerettet – ist er der lange gesuchte Brandstifter?

Nachdem die Feuerwehr bereits am Sonntagnachmittag zu einen Kellerbrand in den Adalbert-Stifter-Weg 13 nach Siegen-Geisweid gerufen worden war, brannte es in der Nacht zu Montag gegen 1.55 Uhr erneut in der Straße. Zwar nicht im gleichen Haus, doch im Mehrparteienhaus mit der Nummer 19 hatte es seit letztem Jahr bereits mehrere Brände gegeben, zuletzt am 25. August dieses Jahres. Zwar wurde bei dem aktuellen Fall nach Auskunft von Feuerwehr und Polizei niemand verletzt, doch der Gebäudeschaden dürfte enorm sein, wie ein Polizist gegenüber dieser Zeitung erklärte.

Mann mit Drehleiter aus der Wohnung geholt

Die Einsatzkräfte waren zuerst zu einem gemeldeten Wohnungsbrand gerufen worden. Der entpuppte sich schnell als Kellerbrand. Beim Eintreffen der ersten Kräfte der Berufsfeuerwehr Siegen sowie der Einheit Geisweid, schlugen die Flammen bereits aus der Tür eines Gemeinschaftskellers. „Zuerst haben wir mit einem Kleinlöschgerät die Flammen bekämpft“, erklärte Feuerwehr-Einsatzleiter Marc Kruse-Wiechmann. Während weitere der rund 40 Einsatzkräfte der Einheiten Setzen, Buschhütten sowie Sohlbach-Buchen eine Löschwasserversorgung aufbauten und mit der Brandbekämpfung begannen, wurde die Drehleiter in Stellung gebracht. „Über deren Korb haben wir einen Mann aus dem Fenster einer darüber liegenden Wohnung gerettet und an den Rettungsdienst übergeben“, erklärte Kruse-Wiechmann weiter.

Da der Rauch durch das offene Treppenhaus in alle Stockwerke gedrungen war, wurden die weiteren Hausbewohner durch die Rauchmelder geweckt. Sie retteten sich vor dem Eintreffen der Feuerwehr aus dem Haus, teilweise sogar über Fenster im rückwärtigen Bereich des Gebäudes. „Bei zwei Wohnungen waren wir nicht sicher, ob dort noch jemand drin ist. Daraufhin haben wir die Türen aufgebrochen und kontrolliert. Glücklicherweise war aber niemand in den Wohnungen“, antwortete der Feuerwehr-Einsatzleiter auf die Frage, ob es Vermisste oder Verletzte gebe. Das war aber nicht der Fall.

Die Feuerwehr rettete einen Mann über den Drehleiter aus dem Gebäude. Foto: Kai Osthoff

Geretteter Bewohner wird in Handschellen abgeführt

Bei dem geretteten Mann handelt es sich um einen 55-jährigen Bewohner. Der sei nach Auskunft der Polizei bereits mehrfach im Zusammenhang von derartigen Einsätzen seit Beginn der Brandserie in dieser Straße aufgefallen. Während er vom Rettungsdienst betreut wurde, zeigte sich der Bewohner zunehmend renitenter, fuchtelte dabei auch wild mit den Armen herum. Daraufhin wurde der 55-Jährige in Handschellen gelegt und vorläufig festgenommen. Er musste die Polizei mit auf die Wache nach Weidenau begleiten. „Die Brandursache und ob der Mann mit dem Brand in Verbindung steht, das wird Bestand der weiteren Ermittlungen sein“, erklärte einer der Polizisten gegenüber dieser Zeitung.

Haus Nr. 19 unbewohnbar – fünf Personen in Notunterkunft

Klar wurde aber bereits in der Nacht: Das Feuer hatte einen erheblichen Gebäudeschaden angerichtet. Der Keller war komplett ausgebrannt. Durch die starke Hitze war zudem noch der Hausanschluss der Wasserleitung geplatzt. Größere Mengen Wasser fluteten den Keller und konnten erst durch das Eintreffen des Versorgungsbetriebes SVB abgestellt werden. Aufgrund dieser Tatsache und der großen Mengen Brandrauchs, der sich in alle Etagen ausgebreitet hatte, entschied die Polizei in Absprache mit der Feuerwehr, das Gebäude vorübergehend als nicht bewohnbar zu erklären. Für vier Parteien mit insgesamt fünf Personen wurde über das Ordnungsamt der Stadt Siegen eine vorläufige Unterkunft für die weitere Nacht gesucht. Weitere Bewohner kamen bei Bekannten unter. Die Polizei wird nun klären müssen, wie es zu dem Feuer gekommen ist und ob der vorläufig Festgenommene in Zusammenhang mit diesem oder weiteren Bränden steht.

Am Nachmittag: Kellerbrand in Haus Nr. 13

Bei dem Einsatz am Sonntagnachmittag hatte der mutmaßliche Täter im Haus Nr. 13 bei einer Hausbewohnerin geklingelt. Diese hatte geöffnet, ohne zu wissen, wer vor der Haustüre stand. Wenige Minuten später war Brandgeruch aus dem Keller festgestellt worden und das Treppenhaus total verraucht. Mehrere Anrufe gingen bei der Feuerwehr ein. Die Kreisleitstelle schickte neben der Berufsfeuerwehr auch die Löscheinheiten aus Buschhütten, Geisweid, Setzen und Weidenau zur Einsatzstelle. Weil vermutlich Menschenleben in Gefahr sind, ließ der Einsatzleiter das Alarmstichwort auf „MANV-1“ (Massenanfall von Verletzten) aus. Doch diese Einsatzkräfte brauchten nicht einzugreifen, lediglich zwei Hausbewohner mussten von den Feuerwehreinsatzkräften ins Freie geführt und in Sicherheit gebracht werden. Das Feuer im Keller war schnell gelöscht.

„Der Täter ist der Polizei auch bekannt, und schon zwei Mal musste er mit zur Polizeiwache“, erzählte ein Bewohner, „das Schlimme ist, er wohnt auch nur einige Häuser weiter.“„Es vergehen regelmäßig keine zwei Wochen, wo er hier in unserem Haus wieder ein Feuer legt“, berichtete ein weiterer Bewohner.

Feuer im Adalbert-Stifter-Weg in Geisweid am Sonntagnachmittag: Der Brand im Keller ist schnell gelöscht. Foto: Jürgen Schade

