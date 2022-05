Siegen: Mann durchwühlt Briefkästen – Schlüssel gestohlen?

Die Polizei in Betzdorf bittet um Hinweise. (Symbolbild)

Niederfischbach. Zeugen beobachten einen 25-Jährigen dabei, wie er sich an Briefkästen zu schaffen macht. Die Polizei findet bei dem Mann jede Menge Schlüssel.

Ein 25-Jähriger hat in Niederfischbach offenbar wahllos Briefkästen durchwühlt.

Zeugen hatten den Mann am Dienstag, 3. Mai, in der Mühlenhardtstraße und der Konrad-Adenauer-Straße beobachtet und der Polizei gemeldet, wie die Beamten am Dienstag, 10. Mai, berichteten. Bei der Personenkontrolle fanden die Ordnungshüter verschiedene Schlüssel und stellten sie sicher.

Wem gehören diese Schlüssel? Foto: Polizei

Bislang konnten die keinem Eigentümer zugeordnet werden. Die Polizei Betzdorf bittet Zeugen und mögliche Eigentümer, sich zu melden: 02741/926146.

