Siegen: Mann fährt sich fest – Riesensauerei vor Kaufland

Siegen Unweit des Kaufland-Parkplatzes will ein Autofahrer einem Fußgänger ausweichen. Das klappt nicht wie geplant. Die Feuerwehr rückt an.

Ausgelaufene Betriebsstoffe nach einem Unfall haben am Montag, 22. Januar, die Feuerwehr Weidenau in die Hagener Straße nach Siegen gerufen. Ein Auto war vor dem Eingang des Kaufland-Marktes über mehrere Fahrbahnabtrennungen gefahren und wurde dabei so stark beschädigt, dass Öl auslief.

Dieses wurde von der Feuerwehr abgestreut. Wie der 73-jährige Fahrer erklärte, sei er mit seinem Audi A3 mit mäßiger Geschwindigkeit in Richtung des Kaufland-Parkplatzes gefahren. Da zu diesem Zeitpunkt ein Pkw vor dem Fußgängerüberweg stand, lenke er sein Auto links an dem parkenden Auto vorbei.

Kran muss havariertes Auto bergen

Als dann ein Fußgänger den Überweg querte, wich er diesem aus und kam nach rechts von der Straße. Der Wagen fuhr auf Metallpfeiler und blieb dort hängen. Mit einem Kran wurde er von einem Abschleppunternehmen geborgen. Verletzt wurde niemand.

