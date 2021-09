Siegen: Mann tritt auf Autos ein und legt sich auf Wiese

Geisweid. Im Siegener Stadtteil Geisweid macht sich ein 30-Jähriger an mehreren Autos zu schaffen. Wenig später findet die Polizei ihn auf einer Wiese.

Ein 30 Jahre alter Mann hat am Freitagmittag, 24. September, in der Stahlwerkstraße in Siegen-Geisweid mehrere geparkte Autos beschädigt.

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Laut Polizeiangaben trat und schlug der Mann auf die Fahrzeuge ein. Zeugen hatten das beobachtet und die Polizei alarmiert. Als die Beamten eintrafen, lag der 30-Jährige augenscheinlich alkoholisiert und mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln auf einer Wiese.

Polizei Siegen nimmt Verdächtigen mit

Die Polizisten nahmen ihn zum Schutz seiner Person und zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam, wie es von offizieller Seite heißt. An den Autos entstand geringer Sachschaden.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland