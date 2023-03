Siegen: Mann verschanzt sich in Wohnung – SEK muss ihn holen

Eiserfeld. Polizei: Nach einem Streit habe sich der Mann immer weiter „in einen psychischen Ausnahmezustand hineingesteigert“. Spezialkräfte rückten an.

Das SEK hat einen Mann am Samstagabend, 25. März, aus seiner Wohnung an der Gilbergstraße geholt. Bereits am Mittag sei es an seiner Anschrift zu einem Polizeieinsatz wegen Streitigkeiten gekommen, teilt die Behörde mit; der polizeibekannte Mann habe sich im Rahmen dieses Einsatzes allein in der Wohnung verschanzt.

Weil er sich den Angaben zufolge im Lauf des Tages immer weiter in einen psychischen Ausnahmezustand hineinsteigerte, wurde das SEK hinzugezogen, die Spezialkräfte konnten den Mann gegen 22 Uhr schließlich aus der Wohnung holen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, „um eine zwangsweise Unterbringung durchzuführen“, so die Beamten weiter. Weder der Betroffene noch Einsatzkräfte seien verletzt worden, eine Gefährdung Unbeteiligter habe zu keiner Zeit bestanden.

